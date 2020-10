Adultos mayores deben priorizarse en esfuerzos para superar al COVID: ONU

Durante la celebración del 30 Aniversario del Día Internacional de las Personas Mayores, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, refirió que, a raíz del impacto severo y desproporcionado que ha tenido la pandemia en este nicho poblacional alrededor del mundo, no solo en su salud, también en sus derechos y bienestar, los adultos mayores deben ser una prioridad en nuestros esfuerzos para sobreponernos al COVID-19.Tenemos que examinar como la pandemia puede cambiar el manejo de la edad y el envejecimiento en nuestras sociedades; es crucial aumentar las oportunidades para las personas mayores e incrementar su acceso a la salud, pensiones y protección social será crucial, señaló.“Mientras buscamos recobrarnos juntos, debemos hacer esfuerzos concentrados a través de la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 para mejorar la vida de los adultos mayores, sus familias y comunidades. El potencial de las personas mayores es un concepto básico para el desarrollo sustentable. Más que nunca, debemos escuchar sus voces, sugerencias e ideas para construir sociedades más inclusivas y amigables con las personas de edad”.Por su parte, en el marco de esta conmemoración que se realiza cada 1 de octubre, los expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmaron que los sistemas de salud en el continente Americano no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de los adultos mayores y deben adaptarse a la pandemia.Derivado de lo anterior, la organización hizo un llamado a los países para que se realice una atención integral, integrada y centrada en la persona en esta contingencia, y para que los servicios de atención primaria respondan a las necesidades de las personas mayores.“La pandemia de COVID-19 ha enfatizado las necesidades y vulnerabilidades que tienen las personas mayores en lo que respecta a su derecho a la salud… Con demasiada frecuencia, no escuchamos sus voces y perspectivas cuando se trata de su atención. Las personas mayores tienen el mismo derecho a recibir cuidados que cualquier otra persona. Ninguna vida es más valiosa que otra", afirmó la directora de la OPS, Carissa F. Etienne.En este marco, es importante recordar las recomendaciones emitidas por este organismo para los adultos mayores, para mantener un estilo de vida activo y fortalecer su sistema inmunológico ante esta pandemia:Un poco de actividad física es mejor que nada. Empiece con actividades ligeras e increméntelas a su propio ritmo.Trate de no sentarse por largos periodos. Levántese y muévase durante todo el día; hacer las tareas del hogar cuenta.Use su propio peso corporal y los objetos a su alrededor para hacer ejercicios.Eche un vistazo a entrenamientos en línea o conéctese virtualmente para hacer ejercicio con amigos y familiares.Cree una rutina diaria que permita al menos realizar 30 minutos de actividades físicas. Esto puede incluir caminar, andar en bicicleta, practicar deportes u otras actividades físicas.Su proveedor de servicios médicos puede ayudarle a crear o recomendarle una rutina de ejercicios variada para ayudar con fuerza, resistencia y flexibilidadPreste atención a qué y cuándo come.Coma alimentos ricos en vitaminas, como frutas y verduras.Limite los alimentos con alto contenido de sal, grasas y azúcares.Pésese periódicamente e informe a su médico su hay grandes variaciones.Limite el jugo, las bebidas con cafeína y las gaseosas; beba agua en su lugar.Pregúntele a su proveedor de servicios médicos cuánta agua debe beber cada día.Si tiene problemas en conseguir o prepara comida, pregunte sobre los programas sociales de su comunidad que pueden ayudarleTrabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund