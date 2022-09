Adultos mayores ya podrán retirar su apoyo de Bienestar en Telecom

Para evitar filas en los bancos del Bienestar, adultos mayores pueden retirar su dinero en Telecom y también en algunas tiendas de conveniencia, confirmó el coordinador de programas para el desarrollo en la zona sur, Juan Carlos Atzín Calderón.A su vez, mencionó que existe la opción de verificar si ya le depositaron su pensión en la línea telefónica 800 900 2000 y elegir la opción 1 para conocer su saldo. Con ese evitarán dar vueltas a ciegas.Y es que la semana que recién concluyó dejó escenarios en los que se pudo observar las sucursales de Lomas de Barrillas y el centro de Coatzacoalcos saturadas debido a la demanda de personas de la tercera edad que cobraron su beneficio.Aunado a esto, se supo del descontento de beneficiarios que acaban de recibir su tarjeta y que no hallaron dinero en ellas.Ante esta situación, el servidor de la nación dijo que deben esperar que se les notifique que el plástico se activó.“A cuales tarjetas del Banco del Bienestar, a las que ya les avisamos que se encuentran ya activas y llegando el recurso, porque también ha surgido confusión de parte de las y los adultos mayores, hay tarjetas que acabamos de entregar y esas todavía no tienen recurso porque se les va a avisar en el momento que ya se hayan generado los depósitos”, indicó.Además, algunos reportaron que cuando iban a una institución bancaria diferente a Bienestar, en el cajero les informaban que no tenían el recurso, sobre dicha situación, recordó que el operativo de pago concluye hasta el 30 de septiembre, por lo que pidió paciencia, pues quizás aún no se ha reflejado en su cuenta.Agregó que aquellos que han denunciado que no tienen dinero en su cuenta, quizás es consecuencia que en la sucursal se acabó el dinero.