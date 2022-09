Advierte Ahued a empresas: Obras terminan a tiempo o enfrentarán consecuencias

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, citó este viernes a la constructora Factor en Contenidos Haka, S.A. de C.V., por el incumplimiento en la entrega de la obra que le fue adjudicada por invitación restringida el pasado 6 de junio, a fin de proceder formalmente a la rescisión del contrato, para dárselo a otra empresa o bien generar un convenio para concluirla cuanto antes.Se trata de la rehabilitación de Paso Inferior Vehicular (P.I.V.) 20 de Noviembre, ubicado en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Maestros Veracruzanos, en la colonia lnfonavit Pomona, que inició el 8 de junio para concluirse en 60 días, es decir, el pasado 6 de agosto, lo cual no ocurrió y a esa fecha apenas reportaba un avance del 35 %."Ya hay algunas gentes que no les dio y tenemos que ver el procedimiento, estamos a tiempo de la rescisión o de un convenio, no hay problema, un convenio que permita cortar la obra y entregarla al que pueda y hacer el trámite legal correspondiente, hacer su finiquito hasta donde llegó y que cumpla con las consecuencias legales que representa y nosotros seguir dándole a la gente el servicio", comentó en entrevista.Conforme al contrato XALDOP-026/22-IR, de la obra 2022300870205, el monto original de este proyecto era de un millón 682 mil 332.78 pesos; sin embargo, en el último reporte de avances de obras presentado ante el Cabildo capitalino, la erogación se elevó a un millón 905 mil 500 pesos, recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2022."Tenemos que ver los tiempos de proceso de rescisión, pero de que sí se está solicitando la presencia de la empresa para que deje la obra o la cumpla inmediatamente es hoy (viernes 9 de septiembre), estamos viendo ese problema hoy", refrendó el munícipe.Explicó que si bien la empresa ya pavimentó la subida que conecta a Maestros Veracruz con 20 de Noviembre, a la mitad de esta última avenida hay "otro pedazo que está abandonado, no sé si por la lluvia, pero sí trae un atraso de acuerdo al contrato así ahorita".Ahued Bardahuil reiteró que su administración no puede permitir que siga el retraso de ese proyecto, destacando en caso contrario otra obra sobre esa misma vialidad que está atendiendo los baches generales, avanza muy rápido."A la altura de la concesionaria Ford y van hacia abajo, y van muy rápido, o sea, sí se puede, están rompiendo, están preparando, reparando la infraestructura y le quitamos los baches y los problemas que tienen los vehículos hasta el centro de la ciudad", resaltó en sus palabras.Una vez más, Ahued Bardahuil indicó que no tolerarán que las constructoras no entreguen las obras a tiempo, pues precisó que su Gobierno tiene la "calidad moral" para exigirlo porque "no se pide un peso a nadie" que obtiene un contrato."No somos tapón de nadie y eso implica que reconocemos y respetarnos las críticas cuando quieren que nos apuremos y por tal motivo tenemos calidad moral para exigir tiempo y calidad en las obras", abundó.