Advierte Alcalde que procederán por bloqueos carreteros en Emiliano Zapata

El Ayuntamiento de Emiliano Zapata podría actuar de manera legal, en caso de que continúen las manifestaciones y bloqueos carreteros por parte del grupo “Progresa México”, advirtió el alcalde Érick Ruiz Hernández, quien aclaró que están abiertos al diálogo, sin embargo, lamentó la postura del líder de esta agrupación, el cual dijo, ni siquiera es residente de ese municipio.Durante entrevista, el edil morenista fue cuestionado sobre las manifestaciones y bloqueos de los últimos días en esa demarcación, a lo que aseguró que el Gobierno Municipal ya agotó todas las opciones para lograr un acuerdo, pero no cederán a chantajes.“El apoyo nunca se les negó. Sin embargo, desconocemos el motivo de por qué adoptaron esta postura. (Hay que) recalcar que no vamos nosotros a ceder a chantajes y cuando se actúe de forma ilegal habrá consecuencias. Este Gobierno Municipal no va a caer en provocaciones y menos ante personas que buscan beneficios personales y políticos. Mucho menos con líderes que ni siquiera residen en el municipio de Emiliano Zapata. Somos un Gobierno de la transformación, no vamos a secundar este tipo de prácticas”, advirtió.En entrevista el Alcalde explicó que la colonia Las Maravillas, para la cual piden drenaje, se ubica en la zona limítrofe entre los municipios de Xalapa y Emiliano Zapata. Sin embargo, la mayor parte se asienta en un área natural protegida, por lo que el Ayuntamiento no contempla presupuesto para acciones en sitios irregulares.Agregó que también han observado que en los predios de la colonia hay documentación apócrifa e incluso dobles ventas de un mismo lote, por lo que lamentó que lucren con la necesidad de la gente, “sabemos al final de cuentas quienes están detrás, ya esa radiografía ya la tenemos completa”, señaló.En ese tenor, el Alcalde aclaró que a pesar de lo anterior a los habitantes de Las Maravillas se les ha dado el apoyo, por lo que lamentó la postura del líder que encabeza a una parte de los ciudadanos, los cuales no son habitantes del municipio y sí influye en las manifestaciones, así como los bloqueos para presionar a la autoridad.“Esa infraestructura nosotros no la tenemos presupuestada por el antecedente de dicha colonia. Quisiera agregar esto, que parte de esta colonia se encuentra en una área natural protegida, que forma parte de esta zona del archipiélago protegido en la zona capital de bosques y selvas y aunado a estas características sabemos que este tipo de asentamientos se encuentran en zonas de riesgo y no son aptas para la vivienda”, recalcó.Asimismo, Erick Ruiz aclaró que como autoridad municipal están abiertos al diálogo para resolver cualquier situación, no obstante, advirtió que no cederán a provocaciones.Reiteró que en estos días y tras dialogar, se acordó apoyarlos con parte del porcentaje, sin embargo, exigen el total, situación que no puede darse por parte del Ayuntamiento al tratarse de asentamientos irregulares, que además están en un área natural protegida.