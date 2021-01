Advierte comunidad  LGBTTTI voto de castigo a MORENA en próximos comicios

El presidente de la coalición estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, señaló que varios integrantes de la comunidad quedaron decepcionados con el trabajo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por lo que podrían dar un voto de castigo en el próximo proceso electoral.



"Compañeros que sí pertenecen a los colectivos de MORENA están muy decepcionados y frustrados porque no se vieron los avances que les prometieron. Están seriamente pensando en darles un voto de castigo porque no han cumplido con esos acuerdos que hicieron en campaña".



Explicó que dicha coalición no trabajó bajo las siglas de MORENA sino que ha tratado de coordinarse con todos los partidos y administraciones.



"Nunca nos hemos sumado a MORENA. Hemos trabajado con los gobiernos de colores que sean. Todos los municipios nos han externado que están decepcionados".



Callejas Hernández criticó que los gobiernos anteriores hayan tomado la bandera de la diversidad para llegar al poder y las promesas que se acordaron nunca se llegaron a legislar.



De igual forma, lamentó que hasta ahorita ningún partido político haya contemplado a algún integrante de la comunidad LGBTTTI para ocupar un puesto de elección popular, incluso dijo, los institutos políticos de nueva creación.



"Todos ahorita dicen que son incluyentes pero donde no están aceptando acciones afirmativas para llevar candidatos abiertamente de la diversidad sexual, dejan mucho que desear. La gran mayoría ha dicho a nuestras y nuestros compañeros 'súmate y sobre la marcha vemos'. No somos ciudadanos de segunda, es el tiempo del canto de las sirenas pero no vemos hasta ahorita ningún partido comprometido con nuestras causas", finalizó.