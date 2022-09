Advierte Eric Cisneros que el Gobierno Estatal no será rehén de grupos políticos

Ya están identificados los líderes que realizaron la movilización de personas que cerraron vialidades en la localidad de Dos Ríos del municipio de Emiliano Zapata y también los líderes políticos que están detrás de ellos, por lo que se actuará de manera legal en su contra, aseveró el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.Luego de la guardia de honor en el monumento al padre de la patria, Miguel Hidalgo, en el Parque de los Berros en la Capital del Estado, el encargado de la gobernabilidad en Veracruz refirió que en este Gobierno no serán rehenes de grupos políticos.“Nosotros no vamos a permitir ni vamos a ser rehenes de grupos políticos que quieren medrar con condiciones que no son las que nosotros podemos resolver”, expuso.Y es que, a decir de Eric Cisneros, la inconformidad de los pobladores de Emiliano Zapata es un tema de derecho ante la CONAGUA.El acuerdo, dijo, es que el Gobierno respeta el Estado de Derecho, por lo que, si una persona tiene una concesión se va a respetar, sea quien sea.Por tanto, y en caso de que se vuelvan a cerrar las vialidades por este conflicto, se actuará conforme lo marca la Ley.“Vamos a actuar, tenemos plenamente identificados a los líderes y también a los líderes políticos que están detrás de eso”, sostuvo Cisneros Burgos.Al cuestionarle sobre los actores políticos que supuestamente están detrás de la movilización, expuso que son personas que aún tienen pendientes cuando estuvieron en el Gobierno.“Algunos de los que hoy están haciendo esas movilizaciones. Ya van a aparecer”, sentenció.Cabe recordar que en Emiliano Zapata existe un conflicto por la perforación de un pozo para un desarrollo habitacional, por lo que vecinos de varias comunidades de Emiliano Zapata han expresado su preocupación e inconformidad, con el argumento de que esto podría dejar sin agua al resto de la población.Por esta situación, los inconformes cerraron la vialidad federal a la altura de la localidad de Dos Ríos, por varias horas; aunque se reanudó una mesa de diálogo con las autoridades, aún no se resuelve el conflicto, mismo que a decir de las autoridades estatales y municipales, está en manos de CONAGUA.