Advierten a hospitales de México por misterioso brote de hepatitis en EU

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal, por medio del Comité de Vigilancia Epidemiológica, emitió el aviso epidemiológico 01/2022 ante el avance de una epidemia de hepatitis aguda grave de etiología (origen) desconocida y con 9 casos documentados en los Estados Unidos.La publicación de la Secretaría va dirigida a las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención y las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y los subsistemas de Pemex Servicios Médicos, ISSSTE, IMSS, SEDENA y SEMAR.De acuerdo con el aviso, las y los pacientes desarrollan una hepatitis aguda con transaminasas (AST o ALT) marcadamente elevadas y en la mayoría de los casos presentaron ictericia, además de signos y síntomas gastrointestinales (incluyendo dolor abdominal, diarrea y vómitos), sin fiebre.En ninguno de los casos se identificó la infección por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E y la evolución clínica de los casos es variable, sin embargo, hasta la fecha 10 de los pacientes han requerido trasplante de hígado y ademas se ha detectado SARS-CoV-2 en 20 de los casos, aunque la gran mayoría de los casos que se han documentado no han recibido la vacuna contra la COVID-19.Los casos reportados se han distribuido de la siguiente manera: 114 en el Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia), 13 en España, 12 en Israel, 9 en Estados Unidos, 6 en Dinamarca, 5 en Irlanda, 4 en Países Bajos e Italia, 2 en Noruega y Francia y 1 en Rumanía y Bélgica.Aunque no se ha determinado el origen de la epidemia, la hipótesis más aceptada es la de un Adenovirus, dado que se ha detectado la presencia de este en 74 de los casos; 18 de los que tienen información sobre la tipología se han identificado como F tipo 41.Las formas de transmisión del Adenovirus incluyen: gotas, fecal-oral, contacto. A veces, el virus puede eliminarse durante mucho tiempo después de que una persona se recupera de una infección, especialmente entre las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados.Esta “excreción de virus” generalmente ocurre sin ningún síntoma, aunque la persona aún puede transmitir el Adenovirus a otras personas.El Adenovirus causa infecciones respiratorias, oculares, urinarias, gastrointestinales y ocasionalmente hepatitis y en personas con inmunocompromiso se puede desarrollar cuadros graves.El diagnóstico se realiza por PCR y cultivo. No existe un tratamiento específico para las personas con infección por Adenovirus.