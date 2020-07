Advierten anomalías con empresas en Parque Industrial de Orizaba

La empresa "Renovadora Zuca", donde se registró un incendio la mañana de este lunes, no ha presentado todos los papeles que le requirió el Ayuntamiento de Huilopan para que opere. En esta situación están otras siete.



El encargado del Jurídico de este Ayuntamiento, Juan Oropeza Flores, indicó que se le solicitó en varias ocasiones que se regularizara, presentando sus documentos pero no se tuvo éxito.



"Eso implicaría que ahorita que revisemos el expediente no se encuentre, no tenga la licencia de funcionamiento, licencia de uso de suelo y el programa de Protección Civil, a través de los dictámenes correspondientes. No quiere decir que no lo tenga pero no los ha exhibido a la autoridad en turno".



Añadió que el presidente ha girado instrucciones para que se analice este caso y pueda funcionar de manera legal.



"Tu servidor con el área de comercio ya hicimos el recorrido y notificamos a las empresas. Hoy vemos un siniestro que pone en riesgo la vida de los trabajadores y habrá que ver qué otros daños colaterales hay".



Pero no es el único caso, sino que otras empresas, alrededor de siete en la misma zona de donde está instalada Renovadora Zuca, tienen el mismo problema: no han exhibido sus documentos, como licencias para operar.



En tanto, en la zona del Parque Industrial del Valle de Orizaba, el 99 por ciento se ha regularizado.