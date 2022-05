Advierten carencias en Tecnológico de Orizaba

Miguel Ángel Cruz Arellano, quien de nueva cuenta quiere ser líder sindical en el Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, aseveró que es mentira que los docentes no quieran regresar a clases, pero aseguró que hay grandes necesidades en esta escuela."Sí hay clases presenciales en laboratorios, principalmente y talleres donde han estado realizando las prácticas y si fuera eso no estaría nadie en la institución".Cruz Arellano, quién es recordado en el Tecnológico de Orizaba por haber exigido la destitución del exdirector Rogelio García Camacho, lo cual provocó una movilización por la cual casi se pierde el semestre en el 2018, pues no hubo actividad en la institución educativa alrededor de 5 meses, aseguró que hay muchas necesidades en este tecnológico, entre las que destacó en materia de Tecnología.Sobre la infraestructura, citó como ejemplo el área de mecánica, en la cual aseveró no hay salones."Yo creo que sí es necesario una extensión porque tenemos demasiados alumnos y muchos jóvenes que quieren ingresar al tecnológico rechazamos, son alrededor de 800 a 900 alumnos los rechazados por semestre y este tecnológico es una gran opción para los jóvenes".Finalmente recordó que en la próxima elección de dirigente sindical en el Tecnológico de Orizaba participarán alrededor de 350 trabajadores de los 450 que pueden emitir su sufragio.