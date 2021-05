Advierten de afectaciones por calentamiento de océanos

Los océanos del mundo son parte fundamental del sistema climático y la respuesta global al cambio climático, por lo que los gobiernos deben tenerlos más en cuenta a la hora de estudiar cómo frenar las emisiones de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del calentamiento global, indica un informe publicado por ONU Cambio Climático.Hasta ahora, el océano ha sido un amortiguador vital del cambio, ya que ha absorbido alrededor del 90 por ciento del calor generado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero atrapados en el sistema terrestre y ha absorbido el 30 por ciento de las emisiones de carbono. Esto ha provocado cambios importantes, como el calentamiento de los océanos, la acidificación, la desoxigenación y la subida del nivel del mar, con graves repercusiones en la vida oceánica, así como también en la vida y los medios de subsistencia de las comunidades costeras, expone.Esta situación, advierte el estudio, ha hecho que se estén alcanzando puntos de inflexión y el riesgo oceánico está incrementándose. “Un aumento de la temperatura media global de 2 grados centígrados -el límite máximo del que advierte el Acuerdo de París- provocaría la destrucción del 99 por ciento de los corales del mundo, con consecuencias devastadoras. Por otro lado, en las regiones del Ártico puede que ya se hayan alcanzado puntos de inflexión tales que las prácticas de adaptación ya no puedan funcionar”.El informe Ocean and climate change dialogue to consider how to strengthen adaptation and mitigation action (Diálogo sobre el océano y el cambio climático para considerar cómo fortalecer la acción de adaptación y mitigación) considera que el océano ofrece múltiples y poderosas oportunidades sin explotar para mitigar y adaptarse al cambio climático, siempre que se cumplan con las salvaguardas ambientales y sociales. “Proteger y restaurar la naturaleza es fundamental para la resiliencia, y la acción requiere la participación de todas las voces”.De acuerdo con el estudio, los caminos a seguir deben tener apoyo financiero internacional para una acción reforzada y apuntar a fortalecer la acción en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: elevar y fortalecer el perfil y la consideración del océano; apoyar la acción a nivel nacional, incluso a través de contribuciones determinadas a nivel nacional ambiciosas; abordar las brechas y necesidades en relación con el conocimiento y la acción sobre los océanos y el clima; incluir a los océanos en la evaluación del progreso colectivo y en el balance global, y catalizar la acción sobre el océano, reconociendo la el diálogo oceánico como primer paso.Además, se debe fortalecer la acción en las Naciones Unidas, al reconocer y ampliar las sinergias, complementariedades y esfuerzos colectivos; apoyar la integración de acciones coherentes en las agendas de biodiversidad, océanos y cambio climático; fortalecer la cooperación a nivel internacional y regional; construir la acción sobre los océanos y el cambio climático como un elemento transversal en todo el marco regulatorio global, y mejorar la coordinación nacional de la acción y la presentación de informes en los procesos y convenciones.Asimismo, los especialistas de ONU Cambio Climático consideran que deberían movilizarse recursos del sector público y privado para invertir en ecosistemas costeros y marinos, en particular soluciones basadas en la naturaleza, para mitigar el riesgo y acelerar la resiliencia y la adaptación.“Tanto la mitigación como la adaptación requieren un aumento de la cooperación y la colaboración de todas las partes interesadas del Partido y que no lo son, llevando tantas voces como sea posible a la mesa de acción climática y practicando el multilateralismo inclusivo”, señalan.