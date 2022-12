Advierten de deslizamiento de placas, en puente de Coatzacoalcos

Un presunto desplazamiento estarían sufriendo las placas del puente de la avenida 1 tras los últimos sismos y el paso de los años.Lo anterior fue denunciado por vecinos de la colonia Constituyentes quienes advirtieron que incluso los cimientos están a simple vista, cuando antes estaban enterrados hasta por dos metros de tierra.Inés, quien tiene su casa en un terreno irregular, justo bajo el puente, explicó que con el paso del tiempo, quizá la falta de mantenimiento e incluso los temblores, han provocado que las partes del puente que están justo en la parte superior de donde se ubica su casa, se están separando.“Quiero que alguien haga caso, que el puente está tirando mucha agua porque se abrió demasiado arriba y pues ya me está afectando. Está devastando los árboles, se lleva las piedras y se está haciendo un hueco que no es adecuado y estoy haciendo este reporte porque no quiero que suceda lo que pasó con la escalera de allá que las lluvias la tiraron”, dijo.En el sitio se puede apreciar la separación de las placas del puente que oscila entre los 15 y 25 centímetros, una situación que preocupa no sólo para quienes viven en la parte baja, sino para quienes transitan por ahí en sus automóviles de manera diaria.La dama explicó que ha hecho el llamado a las autoridades en dos ocasiones, pero hasta el momento ha habido caso omiso de parte de estas para acudir a verificar la situación y determinar si esta separación es normal o debe atenderse.