Advierten de peligro por excavación donde se reparó fuga de agua, en Xalapa

Gracias a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa “ya tengo alberca frente a mi negocio”, refiere el señor Julio César Uscanga, quien posteó en sus redes sociales el problema que enfrenta y denuncia que ha pasado casi un mes desde que personal atendió una reparación en la red de agua potable y es la fecha que está sin restaurarse en su totalidad el problema.



El problema se dio cuando se detectó una fuga de agua, a mediados de abril, sobre la Calzada del Tecnológico de la colonia Moctezuma, frente a la Central de Bomberos de Arco Sur de esta Capital, se dio aviso a CMAS y una cuadrilla de trabajadores atendió el desperfecto, indicó el quejoso.



Sin embargo, con el paso de los días y con la presencia de las lluvias se dio otro problema, al llenarse la excavación, de aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho y casi 1.5 metros de profundidad, representa un grave peligro para los transeúntes, sobre todo para los menores de edad, que pudiera caer ahí con consecuencias que lamentar, al no estar acordonado el sitio.



Y lo peor, al estar enfrente de mi negocio y por el encharcamiento de las aguas, provoca un mal aspecto y por este motivo ha disminuido la afluencia de la clientela, al no tener un espacio donde estacionar sus vehículos.



Hizo un llamado al titular de CMAS, Jorge Ojeda Gutiérrez, a que instruya a su personal para que tapen el hoyo que ahí se tiene, antes de que se tengan situaciones que lamentar, pues al estar llena de agua un menor de edad, al caerse ahí, puede ahogarse, ya que, al dejar por mucho tiempo las obras inconclusas, no se ponen a pensar en las afectaciones que éstas traen consigo a quienes viven alrededor de las mismas.