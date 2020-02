Advierten de riesgos en reducción de ancho de accesos a gradas para el Carnaval

La asociación de graderos de Veracruz afirma que trabajarán bajo protesta debido a la reducción de los accesos al paseo del Carnaval en el bulevar Manuel Ávila Camacho, los cuales en años anteriores era de 18 metros y este año se habilitaron de 3 metros.



A decir de la presidenta de dicha organización, Celia Hernández Zárate, lamentó que el Comité del Carnaval y Protección Civil autorizaran la disminución del espacio para la entrada de las personas que acuden a los desfiles, principalmente porque ante una emergencia, es más difícil que ingresen los cuerpos de emergencia.



"Los accesos algunos fueron sustituidos, de 16 y 18 metros que tenían, a 3 metros. Y si recorren, no va a haber, desde Xicoténcatl hasta Bolívar, cómo salir en vehículo. Ya pasó en algunas ocasiones que la planta del carro alegórico sufre avería y no hay cómo sacarlo. Ya quedaron sumamente reducidos, se quitaron los accesos de boca calles que estaban precisamente para esas situaciones y eventualidades", dijo.



A lo largo de los aproximadamente 4 kilómetros del paseo del Carnaval, se habilitaron 22 accesos, en donde se instalarán elementos de seguridad para hacer revisión de las personas que lleguen a presenciar los desfiles.



"Nos asombra que Protección Civil no esté tomando las medidas pertinentes y estén haciendo el trabajo de esa forma. Son accesos que desfogan muchísima gente. Si tiene una eventualidad, el tema de una riña, cómo van a intervenir de manera inmediata cuando dispones de un pedacito de 3 metros donde está la seguridad privada revisando que no entren con armas, con objetos peligrosos, vidrios", añadió.



La representante de los graderos afirmó que la forma en que se distribuyeron los accesos al paseo son inoperantes porque incluso las personas que deseen ir al baño, tendrán dificultad para salir.