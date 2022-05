Advierten necesidad de refugio temporal para mujeres en región Orizaba

Debido a que reconocen que es una necesidad contar con un refugio temporal para mujeres en situación de riesgo, directoras de institutos municipales de la mujer de la zona analizar la posibilidad de plantear un proyecto, indicó Elia Robles Salazar, coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer en Orizaba (IMMO).Comentó que el año pasado en Orizaba le tocó atender dos casos en donde era urgente refugiar a las mujeres debido a que su integridad estaba en riesgo.Sin embargo, apuntó que contar con un espacio de manera permanente es complicado y costoso.Agregó que en el caso de Orizaba el municipio es pequeño, por lo que quizás el proyecto se pudiera aterrizar en otro en donde se tuviera la disponibilidad de un terreno o una casa grande para alquilarla.Recordó que a las mujeres que padecen violencia familiar se les invita a contar con una red de apoyo entre sus familiares pero se ha visto que no van con ellos porque no quieren darles problemas.Agregó que en las reuniones participan las directoras de los institutos municipales de Ixhuatlancillo, La Perla, Mendoza, Maltrata, Acultzingo, Rafael Delgado, Atoyac, Chocamán y Mariano Escobedo y algunos de ellos no están cerca pero cuando supieron de lo que se trata se integraron.Robles Salazar comentó que si llegan a concretar un proyecto, lo presentarán a los Cabildos pero de momento aún se analiza porque para hacer el planteamiento no sólo tienen que instalarlo, sino sostenerlo.