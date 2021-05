Advierten peligro por árboles dañados sobre la carretera Coatepec-Xico

La carretera Coatepec-Xico representa un peligro para los conductores por la cantidad de árboles podridos y dañados que podrían caer debido a los fuertes aguaceros que se reportan en la región, consideró el presidente de Radios Taxis Premier y Libres Unidos en Coatepec, Julio Alejandro Monge Hernández.



Entrevistado, refirió que apenas hace unos días se registró la caída de dos árboles; uno en la zona de Mundo Nuevo y otro más a la altura de Consolapa, este último dañó su unidad.



“Esto representa un peligro porque vienen los aguaceros y se afloja la tierra, con un carro tuve un accidente, una rama me cayó en el parabrisas, y pues a cualquiera le puede suceder, a algún particular, a un servicio de transporte público, todos los que recorremos a diario esos lugares si nos afecta”, comentó.



Por ello urgió a las autoridades a atender el tema, el cual hace unos días fue denunciado por pobladores de esta región.



“Nos sumamos al llamado, que los derriben si es necesario, por acá en la carretera a Mundo Nuevo se desprendió uno, no ocasionó nada, pero es probable que uno caiga a algún vehículo, estamos sumados a que esto se mejore y si podemos aportar algo lo hacemos con gusto”, detalló.



Por otra parte, aunque opinó que hay calles muchas pavimentadas en el pueblo mágico, existen algunas que ya están deterioradas, lo que provoca daños a sus unidades.



“Hay muchas calles pavimentadas, pero algunas ya están deterioradas y esto nos causa afectaciones, creo no solo a nosotros, la calle Constitución de un lado dejan estacionar los carros y eso también afecta en el caso del tráfico”, explicó.