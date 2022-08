Advierten “pésima calidad” en rehabilitación de hospitales del ISSSTE

El mantenimiento a la infraestructura hospitalaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha sido de mala calidad, pero no son solamente trabajos “patito”, sino que nadie supervisa, denunció el médico Francisco Espinosa Priego.Integrante del Comité Regional Norte de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE), el galeno se refirió a las filtraciones de agua en el área de archivo del hospital de segundo nivel del ISSSTE en Poza Rica, lo que dañó expedientes de varios pacientes.“Eso demuestra que es una deficiencia que tiene la Delegación estatal, que no pone atención y hay falta de compromiso de no supervisar las obras que se hacen y de exigir que se cumpla con lo proyectado.“Y eso nos dice que, si la cabeza en el Estado no supervisa, tampoco hay capacidad en los directores que se nombran a modo y al servicio nada más de ellos, no del derechohabiente. El doctor Gustavo Montero Olvera es el encargado de las unidades, pero no resuelve nada”, lamentó.Espinosa Priego añadió que lo que se muestra en un video que circula en redes, en el que se observa filtración de agua al archivo del ISSSTE en Poza Rica, no es una situación aislada, pues recordó que recientemente también se desprendió parte del plafón en la clínica hospital de Tuxpan.“Las rehabilitaciones han sido obras de pésima calidad y no se les ha dado el mantenimiento para evitar esta situación. Se hicieron las obras, se recibieron, pero las recibieron ellos mismos, sin otra supervisión, y este es el resultado”, recalcó.El integrante del comité regional del FETSE señaló que para evitar que se repitan estas situaciones, hace falta “gente de compromiso y con capacidad para dirigir, que no sean los amigos de siempre y que todavía son tapados en su ignorancia y su corrupción”.“Esta filtración (en Poza Rica) fue solamente un aviso de algo grave en esa losa, como sucedió en Tuxpan. Eso quiere decir que no les dan los mantenimientos continuos que deben realizarse, y pues hay un departamento que está para eso, pero ponen a ignorantes del tema y, encima, no hay interés y no les dan los recursos para hacer las cosas y esto son los resultados, pero eso sí, cobrando sueldazos y siendo arrogantes”, concluyó.