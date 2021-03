Advierten poco apoyo para cirujanos plásticos en México

En México, el apoyo para que los especialistas de cirugía plástica reconstructiva es escaso, por lo que estos médicos por lo regular pagan sus capacitaciones.



Al respecto, el médico Juan Sebastían Wong Martínez, reconoció que hay pocos jóvenes que deciden por tomar está especialidad. Dijo que menor es el porcentaje de los que quieren dedicarse a los alotransplantes porque no es monetariamente remunerable.



“Los que nos dedicamos a esta área a veces tenemos que proveer nuestro propio equipo”, agregó que aún así continúa trabajando y desarrollando tecnología que se llama acelularidad teniendo mucha asesoría de Canadá.



De igual forma destacó que en México hay mucho talento para todas las especialidades y esta no es excepción.



"El médico mexicano de todas las facultades sale bien preparado tanto de las especialidades e institutos y son de los mejores del mundo".



Añadió que a pesar de que el país no le dedica mucho dinero a la investigación, tal y como lo hacen los países europeos y Estados Unidos, el galeno mexicano es excelente y tiene la vocación de seguirse preparando.