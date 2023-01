Advierten por aumento de llamadas de extorsión, en región Orizaba

Las llamadas de extorsión en municipios de la región centro del Estado incrementaron, identificando números telefónicos que ya tienen registro de extorsión en diferentes estados del país.Sin embargo, personal del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 de Fortín, señaló que en la nueva modalidad, los delincuentes ya utilizan números de teléfono locales para cada municipio."Se identificaron como un grupo delictivo, nos pidieron dinero a cambio de protección. Agregamos el número con lada 272 y nos dimos cuenta que tiene WhatsApp, pero no aparece nombre, solo la imagen de una persona armada y cubierta del rostro", relató la familia García de la Ciudad de Orizaba a personal del C4."Nos dijeron que a través de este número ha enlazado a otros de la región con la misma amenaza, despertando temor", señalaron en su reporte, para que el C4 se encargue del monitoreo.Personal del C4 señaló que la lista de números de extorsión es cada vez más extensa, y se debe denunciar a la Policía Cibernética, quien a su vez alerta a través de una base de datos a nivel nacional para evitarle a la población caer en el engaño.El C4 recomienda que ante una llamada de extorsión, lo primero que deben de hacer es no alarmarse, permanecer tranquilos y colgar,en caso de no contar con un identificador de llamadas anotar el día la hora de la llamada y el nombre o alias de la persona que se identificó.En caso de que un familiar se encuentre en peligro, se debe comunicar de inmediato para verificar los hechos. No proporcionar ningún número de teléfono a personas extrañas y en caso de dudar de la identidad del interlocutor colgar.Las llamadas de extorsión se deben reportar al número de emergencia 911 y 089.