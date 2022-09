Advierten por casos del virus de Coxsackie entre niños de Orizaba

Este 2022 se ha registrado el doble de casos de coxsackie en Orizaba que el año pasado, así lo consideró el médico pediatra Joel Arturo Ramos Montiel, quien dijo que aunque no es grave, sí se podría estar ante un brote de esta enfermedad entre los infantes.En entrevista explicó que el coxsackievirus, o virus de Coxsackie, es un virus que causa la llamada enfermedad mano-pie-boca que se manifiesta con salpullido en manos y pies y haftas dolorosas en la boca (exterior, encías, lengua, paladar).Dijo que es muy común en las estaciones de verano y otoño, afectando sobre todo a bebés y niños, quienes lo adquieren en las guarderías y escuelas. El virus está presente en secreciones de la nariz, saliva, mucosidad, y en el líquido de las ampollas."Se propaga por la tos, estornudos, contacto directo con la persona enferma, a través de las heces, contacto con objetos contaminados, como juguetes, cubiertos. Los síntomas son: salpullido rojo en las manos y pies que puede convertirse en ampollas, e incluso aparecer en otras zonas como el área genital; así como llagas en la boca, fiebre, dolor de garganta, malestar general, falta de apetito.Dijo que ante la presencia de los síntomas antes mencionados, se debe acudir a consulta a la UMF, Hospital General o Clínica que corresponde para que el médico administre la medicación adecuada para aliviar el malestar y la fiebre."En lo personal lo he visto en niños de seis meses a dos años que acuden a múltiples guarderías de la región de Orizaba. Y van desde síntomas leves hasta enfermedad muy florida que impide la alimentación por uno o dos días".Destacó que los casos se comenzaron a presentar cada vez más a partir de julio, pero el mayor número en agosto y lo que va de septiembre. También apuntó que es normal en esta época del año "aunque siento que este año fue mucho mayor el número de los contagios, quizá debido a la sensibilidad a los virus que dejó la pandemia".Por ello recomendó a los padres de familia estar atentos a los síntomas y tomar medidas más estrictas referente al lavado de manos, evitar compartir utensilios y alimentos, desinfección de objetos que estuvieron en contacto con el paciente, no saludar de beso, al estornudar cubrir con antebrazo, estar en contacto con las autoridades de guarderías y maestras porque el menor tiene que dejar de asistir a esos sitios.