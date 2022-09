Advierten por elevado desinterés en testamentos agrarios

Con el fin de llevar la justicia agraria a donde más hace falta, el Tribunal Superior Agrario visita los municipios más alejados para acercar los servicios a la población, señaló Felipe de Jesús Moreno Gauzín, actuario de ese órgano.Explicó que son diversos los factores por lo que las personas dejan pendientes sus trámites de sucesión ejidataria, como son desconocimiento, dejadez y falta de recursos económicos, e incluso hasta por la distancia.Dijo desconocer si hay dejadez entre ejidatarios para realizar los trámites de sus parcelas, pero al menos hay un porcentaje elevado de personas que no los llevan a cabo.Mencionó que durante la pandemia muchas personas tramitaron su testamento, pero en el caso de los ejidos hay que acudir ante la Procuraduría Agraria y, si se llegan a presentar conflictos entre sucesores, se debe recurrir al Tribunal Agrario.Indicó que cuando se recibe un caso se trata de sacar lo más pronto posible, pero si la gente es la que no acude para poner sus cosas en orden, no pueden hacer nada.Comentó que en los primeros días de octubre se tendrá una visita al municipio de Rafael Delgado para hacer entrega de 178 expedientes de 49 ejidos de la zona.