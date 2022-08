Advierten por falso gestor de apoyos del gobierno en el municipio de Nogales

Un hombre que se hace pasar como gestor ante instancias del gobierno, fue señalado de engañar a personas de comunidades a quienes promete bajar apoyos federales.A través de grupos de redes sociales, algunas personas que se dicen engañadas, han señalado a Miguel Ángel "R". como la persona que les ha venido prometiendo apoyos."Les informo que esta persona anda prometiendo apoyos Federales y estafando a mucha gente. Dice que es de mi gente, yo no lo conozco, por lo que veo tiene una credencial cancelada de la (UIDT) a la cual yo ya no pertenezco", posteo la Delegada Estatal del Consejo Internacional de Derechos Humanos. Rubí Romero.La Delegada recomendó que no se dejen engañar por esta persona y en el caso de que mencione su nombre como antecedente para alguna gestión, solicitó que se le informe de inmediato para proceder por la vía legal.Cabe señalar que hasta el momento, no se tiene conocimiento de alguna denuncia en contra de esta persona por estafar con algún bien o dinero a las familias de comunidades en municipios de la región.