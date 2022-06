Advierten por falsos sacerdotes en Veracruz-Boca del Río

En las diócesis de Veracruz y Boca del Río se han detectado dos falsos sacerdotes que cobran por actividades de consagración sin ser propiamente párrocos. Incluso, uno de ellos usurpa un nombre.De acuerdo con el vocero de la Iglesia, Aurelio Mojica Limón, estos sacramentos emitidos por los falsos párrocos no tienen validez, por ello, exhortó a los feligreses que no se dejen engañar y acudan a sus parroquias.“Han sido dos aquí en la diócesis propiamente. Se venía mencionando desde hace un mes y la misma ciudadanía ha facilitado los datos y fotografías de ellos. Regularmente son comuniones, confesiones, incluso hasta confirmaciones es el riesgo que puedan realizar. No valen porque no siendo sacerdote no pueden dar la hostia consagrada”, explicó.Precisó que el caso más reciente es el de un supuesto sacerdote que usurpa el nombre “Alfonso Carrasco Maliachi”, párroco asignado a la Diócesis de Coatzacoalcos, por lo cual alertó a los católicos a que no se dejen engañar.Lamentó que obtengan dinero de los feligreses a cambio de trámites rápidos, por ello, a través de las redes sociales de la Diócesis de Veracruz, se divulgaron imágenes para advertir de estos casos.“En relación a este nuevo pseudosacerdote que se hace pasar usurpando un nombre de la Diócesis de Coatzacoalcos hemos tenido estos datos que ha venido realizando encuentros y actividades donde realiza unos sacramentos trayendo documento igual falsos de la Diócesis de Coatzacoalcos, comunicarle a la ciudadanía que no se deje llevar por estas ofertas que algunos psudosacerdotes les hace, facilitándoles tiempo, cobrándoles, les cobran bastante caro con tal de que sea caro”, indicó.Señaló que como parte de la Diócesis de Veracruz no han interpuesto denuncias, deben ser los afectados por los falsos sacerdotes.