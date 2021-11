Advierten por menores de edad con problemas de drogas, en Córdoba

El Centro de Atención Primaria de Adicciones en Córdoba (CAPA) atendió en 2020 a 84 adolescentes que consumían sustancias adictivas.La mayoría inició el consumo a los 11 años de edad y su primer contacto fue el alcohol señaló el médico encargado de la dependencia, Julio César Martínez Victoria.Explicó que los familiares pueden detectar cuando un adolescente consume drogas o sustancias nocivas pues tiene cambios en la actitud, ya no les interesan las cosas que se hacían en familia, su limpieza no es la misma ya que no les importa si se bañan o traen ropa sucia, se empiezan a perder cosas de valor en casa y se pueden volver más agresivos,además niegan rotundamente el problema.Para ellos, en el CAPA se le brinda un servicio para atender a las demandas de una población determinada en cuanto a consumo de sustancias psicoactivas y adictivas; siguiendo objetivos tales como el disminuir el abuso y dependencia de sustancias, identificar e intervenir en forma oportuna a jóvenes vulnerables a un consumo y brindar apoyo, así como informar y orientar a la familia de las personas que experimentan, abusan o son dependientes de alguna sustancia psicoactiva.Para recibir ayuda, sólo deben acudir directamente a las instalaciones en la dirección Km. 341.5 Boulevard Córdoba-Peñuela, Zona Industrial, Córdoba, Veracruz; o a través de la línea telefónica 271 71 4 54 05; por correo electrónico: [email protected] o mediantes las redes sociales.Enfatizó que una forma de prevenir las adicciones para las familias son: Reforzando las acciones encaminadas a prevenir y atender integralmente el consumo de sustancias psicoactivas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en los individuos, familias y comunidades, con un cambio de paradigma en la atención integral de la salud mental y adicciones.De hacer caso omiso, las familias sufren el deterioro de sus relaciones, existiendo falta de la comunicación, violencia, abandono, entre otras.Finalmente, señaló que las pláticas en las escuelas se van retomando de manera gradual de acuerdo a las indicaciones de la SEP y cumpliendo con los protocolos establecidos.