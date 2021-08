Advierten por muertes de jóvenes por COVID, en Coatepec

La tercera ola de contagios de COVID-19 ha afectado en su mayoría a los jóvenes y en muchos casos se han registrado fallecimientos.



Al respecto, el director general del parque funerario “Bosque de Vida Memorial Ecológico” en Coatepec, Fernando Olivares, indicó que en las últimas semanas han atendido siete servicios funerarios por Coronavirus en jóvenes de entre 20 y 25 años de edad.



“En el último mes se han hecho siete servicios pero dentro de la población joven que hemos atendido son personas de entre 20 y 25 años desafortunadamente, el último servicio fue un joven de 25 años”, lamentó.



Aseguró que esta ola ha dejado menos fallecimientos y esto se debe a la aplicación de las vacunas en la población, sin embargo, el virus está contagiando a quienes aún no reciben la inoculación.



“Los servicios funerarios siguen siendo moderados, se incrementaron pero no como las olas anteriores, hubo un incremento menor en las defunciones de COVID-19 pero no ha impactado tanto, esto nos dice que las vacunas han ayudado al cuidado de la población. En este sector nos damos cuenta que la vacuna ha ayudado”, señaló.



Ante la situación, hizo el llamado a los jóvenes a vacunarse, cuidarse y evitar acudir a lugares concurridos.



“Hacemos el llamado a vacunarnos los jóvenes, desafortunadamente las autoridades no han puesto los lineamientos necesarios; bares y antros siguen abiertos, aunque mucha responsabilidad es de nosotros. Estamos llegando al pico de contagios y hacer el llamado a los jóvenes a cuidarse, no asistan a lugares concurridos pero que se vacunen”, finalizó.