Advierten por operación irregular de cajas de ahorro en Veracruz

La representante legal de El Barzón Resistencia Civil en Veracruz, María Teresa Carbajal Vázquez, denunció la operación de cajas de ahorro de manera irregular en diversas parte de la entidad y productores de café ya fueron víctimas de estas empresas.



"Hace unos días recibimos una serie de quejas por parte de productores de café y habitantes cercanos a la zona de Cosautlán de Carvajal. Con la finalidad de tener un diálogo con los representantes de la caja de ahorro denominada Cosauqui, S.C de A.P.de R. L., presentamos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros una solicitud de reclamo".



En ese sentido, la respuesta de la CONDUSEF fue que dicha Caja de Ahorro se encontraba proporcionando información falsa en sus contratos.



"Lo que nos dijo también la CONDUSEF es que fuéramos por nuestra propia mano a presentar una denuncia formal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esto pone al descubierto que esta caja de ahorro Cosauqui no sólo se encuentra engañando a sus socios, sino que no cuenta con seguro de depósito para sus ahorradores".



Lamentó que estas empresas tengan su modo de operación en las zonas rurales y marginadas de la entidad veracruzana, situación que dijo, ninguna autoridad de los tres niveles de Gobierno ha destinado tiempo para investigar.



"Las cajas de ahorro son parte de este sector económico, porque realizan funciones de ahorro de crédito o de préstamo pero operan en las zonas rurales o marginadas. Estas cajas de ahorro sí forman parte del sistema financiero formal. Sin embargo, la legislación que actualmente se encuentra vigente no alcanza para dar cobertura a las necesidades y los casos reales".



Detalló que son aproximadamente 54 las cajas de ahorro en categoría básica, las que se encuentran operando en el estado de Veracruz, es decir, que no cuentan con un seguro de depósito para los ahorradores.



"El Estado no ejerce las facultades de supervisión, regulación y sanación en términos de la Ley, por falta de normas aplicables que faculten a sus instituciones. Exhortamos también a los candidatos a los cargos de elección popular como legisladores federales, sean de los institutos políticos que sean se preocupen por entender y atender el tema", concluyó.