Advierten por venta de predios irregulares, en Córdoba

Inmobiliarios alertan a la ciudadanía por la venta de predios irregulares, es decir no cuentan con servicios básicos, ni pueden ser registrados para obtener una escritura por lo que su venta es fraudulenta, señaló Juan Carlos Castro Pérez, miembro de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios.Explicó que para poder adquirir o vender un terreno estos deben contar con servicio de luz, agua, drenaje, banquetas y guarniciones de lo contrario tardan años en obtenerlos y exigiendo a las autoridades municipales que les doten de los servicios.Señaló que si bien los precios son bajos no hay garantía en la adquisición pues no pueden obtener escrituras de manera legal.Por ello, exhortó a la ciudadanía a checar ante Asentamientos Humanos del Ayuntamiento o Patrimonio del Estado la situación legalpara evitar caer en situaciones fraudulentas.