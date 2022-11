Advierten por violencia contra menores de edad en Ixtaczoquitlán

De manera mensual, el DIF de Ixtaczoquitlán atiende un promedio de 15 denuncias por violencia contra menores de edad, estas son investigadas y alrededor de 5 se confirma el maltrato contra estos, indicó la directora de este organismo, Digna Isela Luna Gutiérrez, quien destacó que en este momento tiene 3 infantes bajo resguardo en un albergue."Tenemos varios niños reintegrados y que hemos tenido que mandar a albergue porque nadie se hace cargo de ellos. Al mes estamos hablando entre 10 a 15 casos que se tienen que investigar y alrededor de 4 a 5 que se comprueba que hay algún tipo de violencia contra los menores".Comentó que la violencia más frecuente contra el sector es la omisión de cuidado, en algunos casos que han atendido, los papás ingieren alguna droga. "Su situación económica es complicada, aparte algunos de ellos tienen tantos hijos que no saben cómo cuidarlos".En el albergue "Peregrinos" de Córdoba, a donde son enviados los niños que viven en Ixtac y están bajo resguardo del DIF, en este momento hay tres, pues su situación no se define, pues no se encuentra a los familiares que cumplan con lo requerido."Durante todo el año se han ingresado al albergue 5 menores de edad, 2 de ellos ya fueron reintegrados y tenemos 3 en este momento. Cuando detectamos el caso de un niño que está sufriendo violencia entra directamente la procuradora para defenderlos y ver la situación. Hace estudio igual que trabajo social, se da el dictamen y si vemos que hay un riesgo latente cerca de los infantes, se interpone el proceso en la Fiscalía".