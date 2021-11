Advierten que “peregrinos” corren peligro en autopistas de la zona centro

La Guardia Nacional, además de vigilar y regular la velocidad de conducción en autopistas del país, debería impedir el tránsito de “peregrinos”, al representar un riesgo de accidente para quienes circulan en tramos de 100 kilómetros por hora y zonas peligrosas.En lo anterior coincidieron choferes de las empresas transportistas Chabelo, Tres Guerras y Teosa, distribuidores de diversos productos y servicios, que circulan en la zona centro del Estado de Veracruz.De acuerdo con Elías Gámez, la regulación de Caminos y Puentes Federales es clara, pero no hay elementos suficientes para hacerla valer. “La señalética marca velocidades máximas para circular en la autopista, nadie la respeta. Si te marca a 100 hay quienes van a 120, a esa velocidad una frenada de emergencia con camión de 20 toneladas, mínimo te llevas 80 metros.Encontrar a peregrinos que van corriendo por un carril, al entrar tú en una curva es un accidente inminente que las autoridades no deben permitir”, señaló el camionero quien tiene 30 años de experiencia en el servicio público federal, manejando camiones y autobuses interestatales.A través de grupos de Facebook de vigilancia carretera, los camioneros expresan comentarios y sugerencias a las autoridades que vigilan, regulan el flujo vehicular y atienden accidentes en la autopista y según recuerda José Luis Altamirano, en 2001 ocurrió un accidente grave donde un autobús turístico impactó un camión de peregrinos, en ese percance fallecieron tres y cinco más resultaron seriamente lesionados.Lo anterior, dijo, ocurrió en el tramo Nogales-Ixtaczoquitlán, de la autopista Puebla-Córdoba 150-D, donde han ocurrido al menos nueve accidentes que involucran a peregrinos, acostumbrados a correr con una antorcha o bien circular a bordo de bicicletas, en un tramo donde se manejan velocidades de entre 80 y 20 kilómetros por hora.Previo a la temporada de peregrinaciones, los camioneros hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para aplicar la regulación para el flujo de personas en la autopista, que sirve al transporte vehicular, no peatonal y eviten con ello accidentes de funestas consecuencias.