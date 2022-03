Afectados por inundaciones de Xalapa siguen sin recibir apoyos, acusan

Integrantes del Movimiento Popular "Francisco Villa", protestan sobre Plaza Lerdo, exigiendo apoyos en comunidades de Xalapa Urbano y Xalapa Rural.Previamente en conferencia de prensa, el representante nacional del movimiento, Arnulfo Reyes Cruz, afirmó que la administración de Cuitláhuac García Jiménez, no está cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos."La gente tiene ganas de que un Gobierno, si no les da, que no les quite. Vemos con lástima que Cuitláhuac no ha tenido la oportunidad o no ha querido tener la oportunidad de poderle cumplir a la gente"Informó que personas afectadas por las inundaciones continúan sin recibir apoyos como láminas, piso firme o despensas.Sin embargo, Reyes Cruz, expresó que no están buscando conflicto con el Gobierno, por el contrario, buscan diálogo y llegar a un acuerdo que beneficie a los ciudadanos."Hoy no queremos golpetear. Nos vamos a manifestar, ir cerrando poco a poco la calle. Queremos un acuerdo político donde no estemos chocando con el Gobierno, sino que en realidad se lleven las necesidades de la gente a sus comunidades", dijo.Reconoció que aunque ha habido apertura por parte de funcionarios públicos, estos no tienen el poder para poder ayudar a toda la gente, por lo que continuarán solicitando audiencias con el alcalde Ricardo Ahued, y el gobernador Cuitláhuac García."Le debería de corresponder (al ayuntamiento), hemos estado tratando de poder tener una reunión con el Alcalde y no la hay. Hemos tratado de pedir una reunión con el Gobernador y no la hay, y los funcionarios de menos alcance no tiene la calidad para poder solucionar las denuncias, demandas y necesidades de la gente ", finalizó.