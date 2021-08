Afirma que autoridades de Huiloapan la hostigan porque apoyo a excandidata

Por prestar su vivienda como casa de campaña a una candidata a la alcaldía de Huiloapan en las pasadas elecciones, la señora Mercedes Gómez Pérez aseguró estar recibiendo represalias por parte del Ayuntamiento que encabeza el alcalde José Gabriel Gómez Sarabia.



La ciudadana explicó que en su casa le rompieron el medidor de luz, pero al preguntar con vecinos le dijeron que fueron trabajadores de limpia del ayuntamiento, por lo que el miércoles acudió a decirle al presidente municipal, pero ni siquiera la quiso recibir, le dijeron que estaba en una conferencia virtual con personas de Xalapa y la mandó con una persona de Obras Públicas, quien simplemente rechazó tajante la acusación.



Agregó que no es la primera represalia que sufre, pues en este año no hizo en tiempo su pago de predial y una empleada de Tesorería de nombre Cristina le habló por teléfono y le dijo que tenía que ir a pagar.



Indicó que en el municipio ha habido autoridades de varios partidos y aunque hay algunos con los que no simpatizaba, nunca le ocurrió esto hasta ahora que gobierna Morena.

La ciudadana hizo su denuncia pública para exigir a las autoridades que pare ese acoso y que no hagan acciones que dañen su propiedad.



También, dijo que cualquier cosa que le llegue a pasar “yo hago responsable al presidente municipal”, pues además su esposa se la pasa amedrentando a los ciudadanos, ya que les dice que ella va a traer gente de por Acayucan.