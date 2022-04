Afirma que condicionaron a empleados de la SEV para asistir a mitin a favor de AMLO

Xalapa, Ver. 04 abril 2022.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó violación a la ley y a la veda electoral, así como acarreos al estilo del PRI, durante la marcha y concentración en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la revocación de mandato realizado el pasado sábado en la ciudad de Xalapa.

“Deseaba la gente del movimiento esta expresión, estábamos limitados por la pandemia, pero esa capacidad de organización la teníamos desde cuando no éramos gobierno, y el evento fue organizado por una asociación civil que permite la ley, “Que siga la democracia”, ellos son los que tienen que dar cuenta de eso”, dijo.

“Fuimos invitados, acudimos a esa invitación. El INE está obligado a promoverlo y vimos que la gente tomó la batuta y se está organizando, nosotros los funcionarios no perdemos los derechos que tenemos en la Constitución, los funcionarios pueden utilizar sus horas libres en lo que gusten, irse de vacaciones con la familia o ejercer sus derechos constitucionales, la ley no nos prohíbe expresarnos, tenemos restricciones y las estamos acatando, la ley no nos prohíbe expresarnos”, aseguró.

“Por favor no ofendan. No somos lo mismo. Les doy la prueba. En la época del desafuero, el movimiento movilizó a tres millones de personas y no éramos gobierno. Lo que pasa es que los conservadores de enfrente creen que somos de la misma condición porque ellos quizá eso hacían. Nosotros en esa época sin la estructura del gobierno nos movilizábamos también. Es una capacidad organizativa del pueblo”, dijo.



Buenas tardes por medio del presente quisiera realizar una denuncia/ publicación de las cosas que suceden detrás de bambalinas de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) y por parte de los funcionarios que tienen el poder.Involucrados:Lic. Zenyanzen Roberto Escobar García- Secretario de Educación de Veracruz.Lic. Efraín Francisco Lizárraga Meza- Secretario Particular de la SEV.Lic. Jaziel Cabrera Pacheco- Director Jurídico de la SEVLic. Nancy Evelyn González Alvarado- Particular del Director Jurídico de la SEV.Perjudicados:1.- Empleados de las diferentes áreas y dependencias de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).En contexto con lo anterior y en relación a lo acontecido en la Ciudad de Xalapa, Veracruz el pasado 04/03/2022 en el centro de la presente ciudad.Se publicó la siguiente nota en un diario de la ciudad de Xalapa, Ver., con el siguiente artículo.Marcaré la nota publicada en amarillo. Agregaré paréntesis como áreas de comentarios para demostrar las irregularidades y sacar a flote la falsedad de la declaración en la nota.*(Si no es violar la veda electoral, enviando la orden al Lic. Zenyanzen Roberto Escobar García, secretario de Educación de Veracruz y este a su vez al Lic. Efraín Francisco Lizárraga Meza, secretario Particular de la SEV, de que todos los empleados de la SEV, en este caso los empleados en la Dirección Jurídica a cargo del Lic. Jaziel Cabrera Pacheco; que cuenten con compensación monetaria, salieran a distribuir folletos para que la gente vote a favor del Presidente de México, ¿entonces qué es?). Anexo folleto que fue repartido en diferentes colonias de esta Ciudad Capital, por los empleados de la SEV en días no laborables (domingo) mencionándoles que no portaran los colores del partido MORENA; amedrentando con la frase "se pasará lista para ver quién falta y así poder sancionarlos, ya que la lista de asistencia se pasará al Lic. Zenyanzen Roberto Escobar García, secretario de Educación de Veracruz.)En conferencia de prensa García Jiménez dijo que no fue acarreo el realizado, ni obligaron a la gente a acudir a la Plaza Lerdo para llamar a votar el próximo 10 de abril.El Mandatario estatal negó que hayan empleado recursos públicos o presionado a los trabajadores de gobierno y a quienes reciben programas sociales para acudir a dicha concentración que reunió a más de 20 mil ciudadanos que fueron a refrendarle su apoyo al presidente López Obrador.*(Totalmente fue acarreo y se dio la presión a los empleados o como lo disfrazó la Lic. Nancy Evelyn González Alvarado, particular del Director Jurídico de la SEV. Nos fue solicitado el APOYO para salir en brigada y repartir folletos y no obstante el sábado 2 de abril, se nos forzó a acudir a Plaza Lerdo al mitin fríamente calculado por las autoridades de la SEV) y repitiendo la frase célebre "se pasará lista para ver quién falta y así poder sancionarlos [con asistencia a laborar en vacaciones y sanciones de permisos], ya que la lista de asistencia se pasará al Lic. Zenyanzen Roberto Escobar García, secretario de Educación de Veracruz."] ¡Así cómo negarse a asistir a dicho evento!García Jiménez dijo que el pasado sábado previo a la concentración recibió la invitación para asistir a la concentración por parte de la secretaria general de la asociación civil "Que siga la democracia", Gabriela Jiménez Godoy, y asistió, pero evitó tomar la palabra en el escenario.Así mismo, el mandatario estatal expresó que en caso de que alguien considere que hubo alguna situación adversa, lo puede hacer patente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahí están las instancias correspondientes.Los funcionarios estatales, el alcalde, los diputados locales y otros servidores públicos no pierden su derecho ciudadano de manifestarse a favor o en contra de una postura política, además fue en un día inhábil, expresó García Jiménez.Insistió en que se trató de un evento ciudadano, que no organizó su gobierno, sino la misma ciudadanía que simpatiza con el movimiento del Presidente y negó que hubiera acarreo.*(son peores que el PRI, creen que por otorgar una compensación monetaria son nuestros dueños o que pueden disponer de nuestros tiempos y días libres (sábado y domingo), aclarando que la compensación se cubre perfectamente y es para laborar en un centro de trabajo (no repartiendo propaganda política en la vía pública) con los horarios que se tienen en esta Dirección Jurídica que es de 9:00 am a 15:00 horas y 17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes.)*(como no nos obligan a repartir publicidad política en días laborables, la esclavitud acabó hace muchos años, pero estos personajes la regresaron del pasado con el disfraz de "Nos solicitaron el apoyo".)Insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá pedir cuentas sobre los gastos de dicho evento, a la asociación “Que siga la democracia”.*(Insisto en que el (INE) le tome la palabra y vean de dónde salen los recursos de la impresión de los folletos, ya que se ahorraron el recurso humano obligando a los empleados de las diferentes áreas de la [SEV])El mandatario deslindó a su gobierno de financiar el evento al que fue invitado por Gabriela Jiménez, coordinadora de la AC., “Qué siga la democracia”.Sin pena y dolo, ahora se nos proporcionó un listado en blanco el cual se tiene que recabar (nombres, número de IFE/INE, teléfono celular, dirección, número de sección, entre otros datos) [anexo docto] de 45 personas y obligatoriamente los 45, ya que, si no, se nos verá obligado a asistir a laborar en vacaciones y uno que otro día festivo que se les ocurra.No me queda más que agregar los documentos y dejo a su criterio de edición estos comentarios internos de un empleado más que sufre de abuso de poder y amedrentamiento por parte de las autoridades o jefes de la SEV.Recalcando así que mi nombre y correo quede anónimo, ya que soy empleado de la SEV y no quisiera más represalias en mi contra por esta acción de revelar lo acontecido al interior de una dependencia más.AtentamenteNombre (…)Tel (…)