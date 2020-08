Afirma que secundaria obliga a padres a pagar “aportación voluntaria”

Buenas noches medios de comunicación Al Calor Político,Hoy me dirijo con ustedes para pedirles el apoyo para dar a conocer lo que la Directora de la escuela telesecundaria “Dr. Rafael Lucio Nájera”, nos ha mandado en un escrito y se nos está amenazando que tenemos que pagar.Sin embargo, consideramos que ahora no son tiempos de aportar nada de dinero, los padres de familia no contamos con recursos.La mayoría está preocupada porque no tenemos cómo pagar la inscripción de nuestros hijos, sin embargo, en un comunicado que dio el Secretario de Educación se dijo que se iba a pagar hasta que el Estado se encontrara en semáforo verde.Ahora nos mandaron el documento que tenemos que pagar a fuerza porque la escuela la tienen que reparar.Por represarías me gustaría que no saliera mi nombre o los nombres de las demás compañeras. La verdad tenemos mucho miedo a que no entren nuestros hijos y no tenemos para llevarlos a una escuela de paga.AtentamenteNombre (…)Tel (…)