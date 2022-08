Afirma Rector que Universidad Biomédica tiene sus RVOE en orden

Las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública del Gobierno de la República, y la Secretaría de Educación de Veracruz, confirmaron que la Universidad Biomédica “Rafael Guízar Valencia” de esta ciudad capital, que las carreras que oferta sí tienen Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).Francisco Aguilar Rebolledo, rector de la Universidad, dijo que las autoridades correspondientes avalaron que se cuenta con toda la documentación en orden, por lo que la Institución garantiza la calidad y legalidad de su oferta educativa.Cabe recordar que a finales del mes pasado, a través de una denuncia pública anónima, se dio a conocer que la Universidad inició operaciones sin RVOE y que no ha hecho los trámites del servicio social para egresados de tres carreras, de las cinco que oferta.“Desde el punto de vista oficial, nosotros no tenemos ningún problema. Hubo una serie de información equivocada sobre la Universidad, pero siempre hay piedritas en el camino”, agregó.Resaltó que cada una de las cinco carreras que oferta la Universidad, Enfermería, Terapia Física, Psicología, Optometría y Nutrición, tienen el RVOE federal y estatal.Respecto de las plazas que se tramitan para los egresados, Aguilar Rebolledo aseguró que hay convenios con las instituciones públicas de Salud para los ingresos al servicio social, pero no depende de la Universidad, sino de la Secretaría de Salud, que es la instancia que autoriza los ingresos.“Acabamos de entregar las Cartas de Pasantes a todos los que concluyeron la Carrera de Enfermería y todo esta transparentado”.Tan es así, agregó, que Janet Flores Celaya, subdirectora para el Desarrollo Universitario de la Dirección General de Educación Universitaria de la SEV, no hubiera inaugurado el primer Congreso Unibio Ciencia, Arte y Salud, que se realiza este viernes y sábado en las instalaciones de la Universidad.