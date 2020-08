Aflojan la Ley Seca en Xalapa; se venderá alcohol los sábados

El regidor titular de la comisión edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, anunció que los horarios de venta de alcohol se extenderán en la ciudad de Xalapa a petición del sector empresarial.



La venta de bebidas alcohólicas sería de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas y sábados de 12:00 horas a 20:00 horas.



"Tuvimos una reunión con el Consejo de Seguridad y Sanidad sobre el COVID-19, se llegó a un acuerdo por parte de todos los consejeros para que de manera temporal, la prueba, por un mes. Se va a extender hasta las 10 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 12 a 8 de la noche", dijo.



El edil mencionó que el objetivo principal de esta modificación es evitar la venta clandestina de alcohol, la compra de este en otros municipios y las fiestas en casa.



"Ya no queremos que haya fiestas particulares, que ponga en riesgo a la gente, que el lícor que se venda sea de calidad y que la gente no vaya a otros municipios a comprar", dijo.



Indicó que esta medida, aplicará a los restaurantes, tiendas de conveniencia, sólo los que tengan licencia para vender alcohol, menos bares y cantinas, pues estos establecimientos continuarán cerrados para evitar contagios.



"Sólo será para los que tengan el giro de venta de alcohol; las loncherías, o negocios que no vendían alcohol, no lo van a poder hacer. Se hizo un compromiso con las cámaras de que ellos iban a hacer la revisión con sus agremiados para que cumplan. Se les está turnando la responsabilidad a los empresarios, y a los consumidores".



Esta modificación, entraría en vigor a partir del lunes, y hasta el momento, se pondrá a prueba por un mes. El único día donde continuará la restricción de venta de alcohol, es el domingo.