Afores del modelo neoliberal fracasaron, era necesario un ajuste a fondo: PT

El modelo neoliberal de privatización de las pensiones, que se realizó en 1997, es sin duda un fracaso absoluto, por eso hoy la Cuarta Transformación tiene que hacer una revisión y ajuste a fondo, pues existen entre 25 y 30 millones de cuentas individuales activas y sus dueños lamentablemente no aspiran a un retiro digno, advirtió el diputado Reginaldo Sandoval Flores.



El líder del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aseguró que millones de trabajadores en México recibirán pensiones miserables a partir de 2021, “van a ser más pobres que cuando trabajaban”.



Durante la discusión del dictamen que reforma la Ley de Seguridad Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el parlamentario destacó que ante este panorama su bancada apoya la propuesta enviada por el Presidente de la República, pues coincide con la que ellos han impulsado desde el inicio de la actual Legislatura.



“Nosotros planteamos volver al esquema solidario, porque de lo contrario vamos en la ruta de la crisis y también queremos aclarar que estos ajusten no mejoran ni arreglan este problema, pero estamos al 100 por ciento con el Presidente, al 200 por ciento con el pueblo de México”, dijo.



Nosotros apostamos por la Cuarta T, agregó, apostamos por México y apostamos por los trabajadores de este país y porque arreglemos en serio el sistema de pensiones en México.



En su oportunidad, el diputado Gerardo Fernández Noroña, manifestó que esta reforma es insuficiente, pero es necesario revertir poco a poco la mala situación de las Afores.



“Yo estoy convencido que tenemos que volver al régimen solidario de pensiones y eso apenas es volver a los derechos laborales del siglo XX surgidos de la Revolución”, indicó.



El Partido del Trabajo va a votar en favor de este dictamen, continuó, a pesar de considerarlo insuficiente y va a seguir impulsando la unidad de la fuerzas progresistas y democráticas.



“Y finalmente, yo no subestimo a la fuerza más grande que tiene este país, que es el pueblo de México. A ella servimos, con ellos nos amparamos y con ellos nos la jugamos”, externó.



A su vez, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez señaló la urgente necesidad por combatir y cambiar el actual sistema de las Afores. “Hoy, si bien es cierto no es la reforma que toda la clase trabajadora, estamos convencidos que vamos por el camino y por la ruta correcta. Todos sabemos que es un gran paso para comenzar a corregir nuestro sistema de pensiones en México”.



La parlamentaria sostuvo que dentro de este dictamen no todo es negativo, tienen algunas bondades como el hecho de que esta disposición se aplicará progresivamente; “es decir, que el tema de que las semanas de trabajo de cotización bajen es para favorecer a los trabajadores, ya que los primeros beneficiarios de la presente reforma, las semanas cotizadas que deberá cubrir serán de 750”.



La presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados abundó que en el transcurso de los siguientes 11 años éstas se irán incrementando hasta llegar a mil semanas de cotización.



“Esto bajo un esquema dispuesto en el Cuarto Transitorio, en el que se señala que será en el año de 2023 cuando los primeros solicitantes que cumplan 750 semanas cotizadas podrán acceder a los beneficios de esta reforma y en adelante se irán incrementando 25 semanas cada año hasta alcanzar en el año 2030 el requisito de las mil semanas de cotización”, explicó.



La parlamentaria michoacana refirió que esto generará un mecanismo que garantiza equidad, entre quienes están más próximos a retirarse y podrán acogerse a la presente reforma y a quienes están por iniciar su vida laboral.



Afirmó que su bancada se pronuncia a favor en lo general del presente dictamen y desde este mismo momento manifiestan su lucha por eliminar la figura de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el cálculo de las pensiones.



“Que se escuche claro y fuerte, en el Grupo Parlamentario del PT no vamos a descansar hasta que se les cotice de manera justa y digna su pensión”, sentenció.