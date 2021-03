Aforo en Catedral de Veracruz será de 25% durante Semana Santa

A unos días del inicio de la Semana Santa con el "Domingo de Ramos", la Diócesis de Veracruz afirma que este año sí habrá acceso a las actividades litúrgicas pero sólo con aforo de 25 por ciento, además de que no habrá bendiciones para evitar contacto ante la emergencia sanitaria.



El próximo domingo se realizarán 3 misas, aunque los feligreses podrán llevar sus ramos, no recibirán el agua bendita, sólo la oración, indicó el vicario de la Catedral de Veracruz, Julio Flores Carranza.



"No habrá procesión como anteriormente se hacía y tampoco se rociará el agua bendita a los ramos, se hará la oración de bendición, para no propagar esta parte de contagios, se evitará esa cercanía en cuanto al agua bendita".



El lavatorio de pies no se realizará y la Misa Crismal del jueves será entre sacerdotes, en cuanto al viacrucis del Viernes Santo, se llevará acabo al interior de la Catedral y se transmitirá a través de redes sociales.



Los feligreses podrán presenciar las misas de Semana Santa pero con aforo máximo de 25 por ciento y guardando las medidas sanitarias para el semáforo anaranjado en el puerto de Veracruz.



"El viacrucis será al interior del templo, será transmitido, siempre estamos aceptando en los oficios a un 25 por ciento de la capacidad del templo", indicó.



El vicario de la Catedral de Veracruz resaltó que los católicos pueden llevar su agua para ser bendecida pero no se les aplicará directamente en los cuerpos, es para llevarla a sus casas.