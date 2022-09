Age of Empires, misoginia y acoso sexual con el diputado Enrique Cambranis

Una mujer que trabaja en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), acusa que es víctima de misoginia, maltrato, acoso laboral, acoso sexual y violencia de género por parte del diputado Enrique Cambranis Torres y del actual presidente del Comité Directivo Federico Salomón Molina.Verónica del Ángel León, quien relató que ya interpuso la denuncia correspondiente, solicitó apoyo de la Secretaría de Nacional de Promoción Política de la Mujer en el PAN y presidenta de la Comisión Especial de Atención a la Violencia Política en Razón de Género, Laura Esquivel Torres.La afectada dio a conocer el maltrato psicológico y violencia en razón de género que fue víctima por parte del legislador y dirigente estatal, quienes la criticaban por su forma de vestir.Incluso, señaló que en muchas ocasiones la ofendían por usar faldas o vestidos, además le prohibían salir a comer, la obligaban a trabajar horas extras sin pago y sus días de descanso eran casi nulos.“Criticaban siempre mi forma de vestir, mis faldas cortas, mis vestidos a veces ajustados y tenía horarios excesivos de trabajo. Los días de descanso eran los que él determinaba, incluso me llegó a decir que yo comería hasta que el comiera”, señaló la mujer que se desempeña como secretaria en el CDE del PAN.Al cuestionarle sobre el por qué no había denuncia desde el primer momento en que fue violentada, dijo que aguantó mucho tiempo los malos tratos por necesidad laboral y económica, sin embargo, el daño psicológico que ocasionaron en ella es grave, sobre todo, dijo, viniendo de políticos del PAN que pregonan ideales como el humanismo, y el bien común, “cosa que no ejercía con sus empleadas mujeres”.Y es que definió que, aún cuando ya no había trabajo que hacer, Cambranis Torres se quedaba en la computadora jugando Age of Empires II, ya que era muy aficionado a ese videojuego y lo hacía de noche:“Y le preguntaba si me podía ir y me decía que no, que yo me iría hasta que él decidiera y me tocaba esperar hasta que se aburriera de jugar y me dejara ir a casa de madrugada”.Del Ángel León, señaló que siendo ella secretaria, Enrique Cambranis le hacía regalos, le enviaba flores a la oficina, así como maquillajes.“Me hizo regalos, me mandaba flores, incluso una vez me regalo un set de maquillaje, películas como El tigre en la nieve y yo empecé a sentirme presionada y acosada por lo excesivo de sus regalos”.Reiteró que también le cuestionaba su forma de vestirse, pues no era del agrado de su esposa y le exigió usar dos tallas más grandes, para que no se le notara la silueta de su cuerpo.“Me pidió que ya no me vistiera así porque su esposa se enojaba y tampoco me pintara de rojo porque para él las mujeres que usaban ese tono buscaban algo con los hombres, así que me dijo que me iba a poner una flecha si le gustaba como iba vestida y una equis si no le gustaba, y me pidió que no usara ni faldas, ni pantalones y que si lo hacía que fueran dos tallas más grandes para que la ropa me quedara holgada y no llamara la atención”.La mujer relató que en una ocasión le descontaron un día por no quedarse a una posada que Cambranis Torres había organizado, pues se había tenido que ir al hospital a ver a su hermano que estaba en terapia intensiva y que días después falleció.Sobre el apoyo del CDE, lamentó que el dirigente estatal Federico Salomón Molina y la nueva titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer en el estado, Monserrat Ortega, hagan caso omiso a sus peticiones.“Veo con tristeza como se hinchan el pecho los dirigentes, la actual secretaria de Promoción Política de la Mujer, Monserrat Ortega, para hablar sobre los derechos de la mujer cuando es de mi constancia que a todas las mujeres que actualmente laboran en el Comité Directivo Estatal del PAN, liderado por Federico Salomón, les hicieron firmar una carta compromiso donde no han recibido ninguna violencia en razón de género y que por necesidad de trabajo muchas aceptaron firmar”.Verónica del Ángel hizo un llamado a nivel nacional para que intervenga en este caso y actúen ante este tipo de situaciones que tanto daño les hacen a las mujeres, ya que actúan contrario a lo que tanto pregonan en sus “valores e ideales” como partido.