Agentes de Tránsito no se arriesgarán ante balaceras

El delegado de Tránsito en Orizaba, Roberto Sandoval Velázquez, dijo que cuando se presenten hechos como la balacera de este lunes entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes, retirarán a elementos de la corporación para no exponerlos, aun y cuando se genere caos vial."En esas situaciones mi gente no está preparada para dar ese tipo de apoyos, porque no estamos capacitados, por eso está la policía y, a como estaba la situación yo no iba a arriesgar a mi gente, por eso nos retiramos, nos movimos del punto".El funcionario insistió en que resguardó a sus elementos porque no están capacitados para esos temas, además que no es su labor. "Nos tuvimos que hacer a un lado".Aunque se le planteó qué sucede entonces en momentos así, cuando las patrullas llegan, se estacionan a media carretera, la gente se atraviesa calles por citar y apuntó que los mismos mandos policiales les indican que se deben quitar de ciertos puntos por la situación."Así como a la ciudadanía se le pidió que ya no se acercara a esos puntos rojos, a esos puntos críticos, por eso nosotros nos movimos".Descartó que pudieran capacitarse para poder atender en materia vial cuando se presente un hecho como el de ayer, pues dijo que ellos están para prevenir accidentes viales y para la vialidad."Mis oficiales no tienen armas, y a veces ya la vialidad pasa a segundo término, ahí es darle el apoyo a las autoridades que hacen su labor, pero mis oficiales no traen arma".