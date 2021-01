Agentes y Subagentes Municipales de Juchique de Ferrer llevan un año sin recibir salario

Agentes y Subagentes Municipales de Juchique de Ferrer denunciaron la falta de pago, correspondiente a la remuneración que determinó el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) al ser servidores públicos y por el desempeño de sus funciones.



De acuerdo con Enrique Viveros, agente municipal de Santiago Xihuitlán, son alrededor de 52 los funcionarios afectados, además de las comunidades que no han recibido obra pública por parte de la actual administración a cargo de Lizbeth Portilla Gumecindo.



"Ya cumplimos un año sin poder ser restituidos en el ejercicio de nuestros derechos. Tenemos esperanza de que nos paguen, no hemos recibido recursos ni obras en las comunidades. Está cotizado en 3 mil 600 pesos quincenales, llevamos un año sin recibirlo. La justificación es que no tienen dinero. Hemos promovido tres incidentes de incumplimiento de sentencia ante el Tribunal Local".



Señaló que hay apercibimientos dirigidos al Congreso del Estado, para promover Juicio Político en contra de la Alcaldesa y los ediles de dicho Ayuntamiento.



"Ya salió la resolución del Tribunal, salió a favor. Sería el juicio político en contra de la Alcaldesa, los integrantes del Cabildo. Se hizo apercibimiento a los integrantes del Cabildo, que en caso de incurrir en el incumplimiento del fallo, se dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que en el ejercicio de sus funciones analice y determine lo que conforme a derecho procede. Exhortamos al Tribunal Electoral de Veracruz, emprender acciones contundentes contra los ediles del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer", expuso.