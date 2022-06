Agradece que SEV agilizara regreso a clases en primaria Anexa a la Normal Veracruzana

Subsecretaría de Educación Básica

Dirección General de Educación Primaria Estatal

Subdirección de Supervisión Escolar

Departamento de Supervisión Operativa

Supervisión de Zona de Educación Primaria General 74 Xalapa, Locales Norte

Psicólogo Joaquín Rosas GarcésDirector de Al Calor PolíticoP R E S E N T EXalapa, Ver. a 2 de junio de 2022Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que este reconocido medio de comunicación brinda a los ciudadanos para expresar nuestra opinión. Además de mantener informada a la sociedad xalapeña Al Calor Político recoge las más diversas opiniones y denuncias por parte de la población.Esto, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud de Veracruz, avalaban el regreso a clases desde hacía casi un año.Quiero felicitar a los padres de familia que estuvieron siempre preocupados por el desarrollo socioemocional y educativo de la infancia, así como también a las autoridades educativas del estado de Veracruz, quienes de manera directa y contundente pusieron un alto a la actitud retrógrada de muchos directores(as) de escuelas de educación básica en Xalapa.Quiero agradecer puntualmente a:Un ejemplo de estas escuelas es la afamada Primaria Anexa a la Normal, de Xalapa, que prolongó hasta donde fue posible la ausencia de los niños en las escuelas. Aunque la escuela cuenta con instalaciones suficientes para desarrollar de forma adecuada sus actividades, su personal escatimó en todo momento el regreso total a clases.Al mismo tiempo, agradezco también a su Sociedad de Padres de Familia por intentar convencer a su directora la necesidad que los niños tenían de volver a clases presenciales de forma regular. A pesar de sus esfuerzos, la Escuela administró a conveniencia la información oficial de tal modo que los padres nos mantuviéramos con muchas dudas y temor infundado. La escaza comunicación de parte de los docentes contribuyó a que los padres también estuviéramos divididos en cuanto a opinión, y fuéramos únicamente testigos pasivos de la inacción de la Dirección.Hago un atento llamado para que esto no vuelva a ocurrir y para que las familias no seamos rehenes de actitudes autoritarias, pues actualmente la única opción que tenemos cuando vemos alguna deficiencia en la operación de la escuela es cambiar a nuestros niños a otra primaria. Ojalá la Supervisión Escolar pudiera hacer una evaluación al respecto. Eso sin mencionar la actitud hostil y de puertas cerradas hacia docentes externos que requieren alguna consulta o a los futuros profesores. En ese sentido, ¡Qué pena que los estudiantes de la Normal, no tengan en la primaria Anexa el cobijo, el acompañamiento y la tutela que necesitan para salir a enfrentar el reto de la educación básica al terminar su carrera!Este llamado no tiene porqué ser una declaración de guerra entre la escuela y los padres de familia, por el contrario, es una de las oportunidades que nos dejó la pandemia para ser mejores seres humanos, sobre todo más empáticos con los derechos de los niños.Atentamente: Uno de tantos padres de familia preocupado y ocupado de la educación de nuestros niños.