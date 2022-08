Agresor del caso Jazmín posee historial de violencia de género

Este lunes, Jazmín Pérez Hermida será sometida a la primera cirugía tras la agresión que sufrió por parte del ex candidato a la alcaldía de Tlalixcoyan, Roberto de Anda, al querer abusar de ella y morderle la nariz para arrancarle la fosa nasal izquierda.Luego de que pidieran ayuda para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos, lograron juntar para la intervención pero tuvieron que moverla de clínica, explicó su hermana Yesenia Pérez.El presupuesto era de 500 mil pesos, cantidad con la que no cuentan y tampoco la dio el responsable, pues no ha sido llevado ante la justicia; por lo anterior no podrían operar, pero gracias a la contribución de muchas personas se logró reunir una parte.“Esta operación es para sacarla del riesgo de tener la herida expuesta, ya las otras dos son más estéticas para darle la forma a su nariz; ella está bien, ha presentado un poquito de depresión. Estuvimos compartiendo la imagen de mi hermana y si hemos recibido bastante ayuda y de ello es lo que se ha logrado juntar para la primera operación”, dijo.Yesenia señaló que tras hacer público la agresión contra Jazmín, les llegó información de que no es la primera vez que Roberto de Anda agrede a una mujer, existen por lo menos 2 denuncias en otros estados por violencia física.Incluso ya había sido detenido en San Luis Potosí en el 2022 junto con tres 3 hombres más por golpear a una mujer.Mientras que en el 2019, también tenía una denuncia por parte de su ex pareja y madre de su hija.“Una chica se contactó conmigo por instagram, me envió una nota donde esta persona en otro estado había estado detenido con otras personas más por agredir a otra chica. También la madre de su hija, le puso una demanda en el 2019 precisamente por maltrato físico”.Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado información sobre la localización de Roberto de Anda, o si ya existe orden de aprehensión.Lo que sí saben es que al menos en Tlalixcoyan ya no se encuentra.“Él ya no está en Piedras Negras, la familia tampoco ha dado razones; hemos estado enterados de que la familia ha dado rondines pero él ya no se encuentra”.Jazmín requiere aún 2 cirugías más, pero su familia desconoce si podrán costearlas.