Agrupaciones civiles de Veracruz llaman a “defender el INE”

Agrupaciones civiles de Veracruz se pronunciaron en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador porque acusan que pone en peligro la permanencia del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral.Advierten que habrá movilizaciones en todo el país para defender al INE, instancia que afirman ha cumplido para velar la democracia.En rueda de prensa, señalan que este mensaje lo harán llegar a los legisladores, con marchas, a partir del próximo domingo."Para expresar a los legisladores integrantes del grupo de trabajo en materia de reforma política electoral y a cada uno de los actores políticos que tienen poder de decisión que al INE no se le toca, es nuestros y no queremos reformas que debiliten nuestra democracia, ni a los árbitros electorales", expresaron como ciudadanos.En un posicionamiento firmado por agrupaciones como el Frente Nacional por la Familia, Asociación Nacional de Padres de Familia, Frente Cívico Nacional, Mexicanos Fuertes y Misión Rescate México Veracruz, hicieron un llamado a ciudadanos para que se involucren en la democracia para tener instituciones más fortalecidas.Agregan que el INE no ha fallado, pero los ciudadanos han descuidado el derecho y obligación en los procesos electorales."El INE es la institución de la democracia de nuestro pueblo, nos necesitó desde su creación y ahora más que nunca, debemos apoyarlo y fortalecerlo. Es momento de activarnos, el INE es de los ciudadanos, para los cuidados, el INE es de todos", concluyeron.