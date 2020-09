Agua llega turbia a viviendas de Río Blanco, reprochan a CAEV

Más de 40 mil habitantes establecidos en colonias del municipio de Río Blanco, reciben desde el mes de mayo agua turbia en sus viviendas.



La oficina operadora del agua en Río Blanco, instancia dependiente de la CAEV, sólo entuba el agua y la bombea, con una porción de cloro, lo cual consideran los usuarios es un robo.



El agua, señala Miguel Ángel "N", sirve únicamente para desfogar inodoros, no así para lavar ropa o bañarse, puesto que trae consigo lodo, residuos de arcilla y hasta hierba.



Señalan los usuarios que de 15 años a la fecha, han venido solicitando a la dependencia que instale filtros para recibir agua de calidad, sin embargo, esto no ha ocurrido.



La dependencia alega que para ello, el 100 por ciento de los usuarios tendría que estar al corriente del pago de su servicio y sólo un 60 por ciento acude a pagar de manera puntual.



Lo cierto es que para muchos usuarios, lo que hace la CAEV es un robo, pues únicamente entuba el agua y la bombea y ésta llega con materiales de arrastre que el cloro no contrarresta para tener calidad.



Por ello, son decenas de familias las que deben adquirir garrafones de agua purificada, a fin de lavar sus trastes, ropa blanca y en algunos casos hasta bañarse.