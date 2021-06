Ahora manifestantes de Álamo sitian otra bodega del OPLE

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, denunció que al menos 200 personas inconformes con los resultados de los comicios de Álamo, están afuera de la bodega ubicada en la calle Cirilo Celis Pastrana, en donde se realizará el cómputo de dicho municipio.



Expuso que los manifestantes arribaron a la capital del Estado esta madrugada, abordo de autobuses, y se mantienen afuera del inmueble.



“Hay tres o cuatro autobuses de gente de Álamo que llegaron afuera de la bodega para el tema. Me pregunto si vamos a tener condiciones de realizar un cómputo con 200 gentes afuera", cuestionó en la sesión permanente de seguimiento de los cómputos distritales y municipales, y en presencia de sus homólogos y representaciones partidistas.



Bonilla Bonilla reiteró que "no podemos arriesgar la integridad del personal hasta en tanto no se garantice la seguridad en los tres lugares. Ya no debe costar tanta dificultad para Seguridad Pública para cubrir esos tres puntos y resguardar una buena área alrededor de la bodega para hacer los cómputos".



Al preguntar que mientras no haya condiciones "¿cómo continuamos los cómputos?”, expuso que los 14 cómputos de las elecciones de los municipios de Santiago Tuxtla, Tlacolulan, Coxquihui, Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán, El Higo, Filomeno Mata, Jesús Carranza, Castillo de Teayo, Tantoyuca, Tlalixcoyan, Álamo y Misantla Distrital, permanecerán suspendidos en Xalapa.



“Suspendimos los cómputos que fueron atraídos y con cambio de sede a Xalapa, hasta que ya haya las condiciones de seguridad y podremos hacer las agendas de trabajo”, ahondó.



De manera oficial y luego en una conferencia de prensa, los consejeros del OPLE solicitaron este viernes de manera urgente la presencia y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que simpatizantes de MORENA irrumpieron en sus oficinas de la calle Clavijero, del centro de la ciudad.