Ahora molesta cobro por uso de baños en Poliforum de Orizaba

Población en general se inconformó de alguna manera, luego de que fueron colocados contadores en los baños de la entrada del Poliforum “Mier y Pesado”, criticando que “en Orizaba todo se cobra”.A pesar de que todavía no funciona el cobro de 5 pesos, la gente dijo que a cualquier lugar que va en Orizaba hay algún monto económico, el cual deben pagar.Indicaron los pobladores que antes ingresar al Museo de CRI-CRI, en el Poliforum no tenía ningún costo, pero ahora es de 20 pesos.De igual forma recordaron que la entrada al Parque de los Dinosaurios era gratuita; ahora también se tiene que pagar.Hicieron referencia a que hace poco fueron colocados los contadores en los sanitarios del Palacio Municipal de Orizaba tanto en la planta baja como en el primer piso cuando que muchas de las personas acuden a este edificio municipal a realizar trámites, no por gusto.Personas de la tercera edad expresarom que por diversos padecimientos de salud requieren constantemente de ocupar los sanitarios, sin embargo ahora tanto en el Palacio Municipal como en el Poliforum deberán pagar.Ciudadanos como el señor Mario Pérez, externó que aunque la autoridad piense que 5 pesos es un monto muy bajo, para algunas personas que quieren pasar un rato en familia en los jardines de Mier y Pesado y son de escasos recursos les puede significar un descalabro, por ejemplo en la cantidad de dinero para pagar su pasaje.