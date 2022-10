Ahora no se sabe cuándo sería el próximo Carnaval de Veracruz

La próxima edición del Carnaval de Veracruz ha generado incertidumbre porque no se ha definido la fecha en que se realizará: si será en febrero como dicta la tradición —antes de la Cuaresma— o hasta julio, como ocurrió este año debido a la pandemia.Sin embargo, lo viable sería que fuera en abril o mayo, consideró el regidor con la comisión de las fiestas carnestolendas, Sebastián Cano, quien precisó que el Comité Organizador tampoco ha iniciado con los preparativos y por presupuesto no podría ser en febrero.“Es algo que se tiene que descartar que el Carnaval sea en febrero, julio no, yo no lo vería viable lo que sí tiene que regresar paulatinamente el Carnaval a su fecha. Este podría ser el año de transición para que el 2024 tengamos Carnaval otra vez en febrero, quienes participan en el Carnaval es gente que le gustan las tradiciones”, dijo.Para definir este punto y otros más referentes al Carnaval, se realizará un foro de consulta en donde participarán asociaciones de comparsas, exreyes y demás involucrados para saber qué proponen.El edil recordó que la última edición de Carnaval de Veracruz no dejó ganancias y se requiere más tiempo de preparación.“Por el tema presupuestario no se puede realizar en febrero o por el tema de logística, si buscar que haya un intermedio. Oficialmente no hay nada (de la organización), estamos por eso trabajando de la mano con los que hacen el carnaval para hacer el foro y que sirva como guía”.Al foro están invitados ciudadanos y autoridades municipales.