Ahora personas ajenas a la UV irrumpen actividad en Facultad de Medicina

La mañana de este miércoles personal ajeno a la Universidad Veracruzana (UV) impidió el acceso a estudiantes de la Facultad de Medicina y al personal y pacientes del Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) lo cual fue condenado por el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Rubén Edel Navarro.Explicó que cinco personas que dijeron ser de un “colectivo social” colocaron mantas para exhibir un problema interno entre trabajadores del CESS, del cual existe una queja ante la Contraloría de la Universidad desde julio pasado y que está en proceso de atención.“No se puede competir por otro cargo de funcionario cuando se está en una investigación por parte de la Contraloría Interna por actos de corrupción y conflictos de intereses”, decía una de sus mantas.Al respecto, el Vicerrector reprochó que estos individuos que no quisieron dar sus nombres vulneren las actividades de la máxima casa de estudios, desconociéndose si están relacionados con los empleados del CESS involucrados en el conflicto interno.“No podemos permitir que gente externa, extraña, venga a irrumpir en las actividades que desarrollamos como Universidad. (…) La demanda que tienen sí ha sido atendida de manera puntual; la presentaron vía oficio a la abogada general y a la Contraloría a principios del mes de junio, y el 26 de junio la abogada general respondió su demanda vía oficio, respondió directamente a ellos, y la Contraloría está por hacerlo”, dijo.Personal de la Policía Auxiliar dialogó con dichas persona para que permitieran el ingreso de los pacientes y estudiantes.El conflicto que se expone y que se trata de asuntos internos, se refiere a una queja de un médico del CESS contra la coordinadora, en la que la acusa de corrupción.Advirtió que se tomarán acciones legales y dejó claro que el colectivo social no tiene ninguna relación con la UV.“El abogado regional habló con ellos y tampoco con el abogado se identificaron. Tienen queja contra la Coordinadora del CESS y lo exponen en las pancartas. (Hay que) decir de paso que eso es información interna que están publicando. Aparece el logo de la Universidad Veracruzana y cada quien se tendrá que hacer responsable. Son inconformidades internas, las cinco personas no tienen nexo con la Universidad Veracruzana, es lo delicado del asunto”.Tras unos minutos de diálogo con el personal de seguridad, estas personas se retiraron y se procedió a quitar las mantas.