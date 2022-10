Ahora por ataques de ansiedad, niños de Álamo reingresan al hospital

Ahora por presuntos ataques de ansiedad, historia, 6 de los jóvenes de Álamo que habían sido dados de alta, reingresaron al Hospital General a donde inicialmente habían sido llevados tras haberse desmayado el pasado lunes durante y posteriormente al acto cívico en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETi) número 67, por causas hasta ahora desconocidas.Previamente, este mismo día, la Secretaría de Salud había informado que de los 48 alumnos que habían sido hospitalizados ya sólo quedaban 5 internados, cifra que ahora volvió a incrementar con estos reingresos.Padres de los menores que permanecen frente al nosocomio indicaron que los estudiantes volvieron a tener síntomas y en al menos dos casos de gravedad, pues a uno se le engarrotó una mano y otro convulsionó.Asimismo, acusaron que, a más de 48 horas del suceso, ocurrido la mañana del lunes en el citado plantel, no han sido informados respecto a las causas del desmayo colectivo, pues en los expedientes clínicos no se precisa si hubo o no intoxicación.No obstante, según las autoridades, en sus exámenes no se detectó mariguana ni anfetaminas u opiáceos. Asimismo, en sus exámenes de orina y de biometría química sanguínea salieron normales, por lo que se esperan los resultados de más pruebas Esmeralda Hernández, madre de una niña del mismo nombre, del primer grado del Grupo F, indicó que su hija había sido dada de alta este martes alrededor de las 10 de la noche, pero la tarde de este miércoles la tuvo que regresar al nosocomio debido a que presentaba dolor de cabeza, de estómago, náuseas e indicios de desvanecimiento, por lo que ingresó casi inconsciente.Tan sólo media hora más tarde la menor fue dada de alta otra vez, bajo indicación de que solamente tenía un ataque de ansiedad.Pese a que los padres solicitaban mayor atención, les indicaron que se la llevaran pues “ya no tiene nada”, añadió el progenitor Juan Hernández Lara.Tras sacarla del hospital, la menor permaneció varios minutos frente al área de Urgencias, hasta que el encargado de una ambulancia del DIF Municipal se ofreció a llevarla a las instalaciones de dicha institución, donde sería valorada por un médico del área de Salud Municipal del Ayuntamiento.Otros padres narraron situaciones similares.Uno de ellos dio a conocer que a su hijo lo habían trasladado de Álamo al Hospital Regional de Poza Rica, donde le diagnosticaron “cuadro de ansiedad e histeria”, por lo que lo dieron de alta. Inconforme con ello, el padre llevó de nuevo al menor al Hospital de esta ciudad, tras exigir que se le informe con exactitud la causa del desmayo en la escuela. “Tenemos temor de que haya secuelas”, dijo.Del mismo modo, la señora Natalia Guzmán expuso que a su nieto solamente le diagnosticaron gastritis. “Pero por eso no se iba a desmayar. Algo más pasó en la escuela y eso es lo que queremos saber: las causas reales”, indicó.Este mismo miércoles, poco después de las tres de la tarde, arribó al hospital la delegada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para la zona norte de Veracruz, Angélica Leos Valente.La representante de la CEDH atendió a los padres afuera del nosocomio y les ofreció asesoría y atención para recibir quejas por presuntas negligencias o casos de probable violación de derechos humanos, además de acompañamiento en caso de que determinen interponer denuncia penal en la Fiscalía.Leos Valente indicó que ingresaría al hospital para entablar diálogo con quien en ese momento estuviera a cargo del nosocomio, a fin de conocer la situación.En entrevista, explicó que los padres de los niños disponen de un año para interponer quejas relacionadas con toda esta situación.Asimismo, a través de mensajes en grupos de WhatsApp, padres de familia anunciaron que este jueves a las 9 de la mañana se concentrarán frente a la ETI#67, en calle Justo Sierra de la colonia Unidad y Trabajo, para partir en una marcha hacia la Fiscalía en esta misma ciudad.“El objetivo es exigir que seamos escuchados para que nos den claras declaraciones de lo ocurrido en el plantel el día lunes 17 de octubre del presente año, ya que los alumnos siguen hospitalizados y otros que han retornado por seguir con malestares a pesar de que fueron dados de alta. La marcha finalizará en las instalaciones de la fiscalía, para que se abra una carpeta de investigación y esclarezcan la problemática presente”, señala la convocatoria.Mientras tanto, el director del hospital, doctor Juan Sánchez Rodríguez, se mantiene en la postura de no atender a los medios de comunicación, a pesar de la solicitud de información.