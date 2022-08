Ahora, quien quiera puede postularse a un puesto de elección en Veracruz

Con la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de residencia efectiva para ser veracruzano, aprobada este martes por el Congreso del Estado, "ya no hay tapados" para quien quiera postularse a un cargo de elección en los venideros comicios de 2024.Así lo señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al insistir que el cambio a la Carta Magna local se encuentra apegado a lo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y por tanto no se le puede negar sus derechos a los mexicanos."Hablan mucho de Rocío Nahle como aspirante a la Gubernatura y (la reforma) es abierta para quien quiera postularse. Ya no hay tapados y algunos se aceleran", aseveró en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.No obstante, añadió que le ha dicho a los que están funcionarios estatales que "no nos aceleremos, no nos adelantemos", porque hay mucho trabajo en la responsabilidad de atender."Tenemos todavía dos años y cuatro meses por delante, excelente, seguir avanzando, tenemos todavía programado escuelas, infraestructura carretera, atención a municipios, programas culturales, seguir dando resultados en materia de seguridad, la transformación va a fondo y ahorita es el momento de no distraerse e ir sobre eso", enfatizó ante los reporteros.Insistió que la reforma atiende a las nuevas circunstancias establecidas por la SCJN, poniendo como ejemplo al presidente Andrés Manuel López Obrador quien a pesar de ser tabasqueño fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, además de otros casos en Oaxaca y actualmente en Morelos, con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, oriundo de la Capital del país."Ya tenemos otras circunstancias y la SCJN ha avalado esas circunstancias de tener acceso a los cargos de elección popular, cumpliendo los demás requisitos, sin necesariamente haber nacido en el lugar donde sucede la elección", precisó García Jiménez.En ese sentido, el titular del Ejecutivo veracruzano recordó que también ha ocurrido con diputados y alcaldes que han ocupado estos cargos siendo nacidos en otros lugares diferentes.Además, indicó que la modificación a la máxima Ley estatal fue votada por integrantes del PAN, Redes Progresistas (PRSP), PT y no sólo por MORENA, aseverando que desconocía que este martes se sometería a votación del Pleno."Ellos toman las decisiones, yo me informo porque tengo que estar atento del Congreso, porque acato la Ley y ellos modifican la Ley", expresó el mandatario al tiempo que negó que él sea quien envía las iniciativas y use al Congreso como Oficialía de Partes."Luego aprueban cosas que tienen incidencias en el presupuesto y tengo que estar hablando con quién sea el Coordinador, tengo contacto con el Congreso y cada que hay sesión me informan (...) me ‘agarró en curva’ porque me dijeron ya se va a votar. Eso no lo sabía, les soy honesto. Y adelante, tomen sus decisiones", concluyó.