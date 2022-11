Ahora serán mujeres las encargadas de parquímetros en Veracruz Puerto

Los parquímetros no serán operados por Tránsito Municipal de Veracruz, aclaró la alcaldesa porteña, Patricia Lobeira Rodríguez; será la Dirección de Movilidad Urbana la encargada de la administración.Agregó que tras concluir la concesión con Zeus Monitoreo Vial y pasar a manos del Ayuntamiento, serán sólo mujeres las que se encarguen de verificar y dar atención a los usuarios sobre el uso de los parquímetros.“No, los parquímetros no serán operados por Tránsito Municipal, de hecho van a ser operados pory de hecho vamos a tener una administradora, también mujer, ya luego más adelante vamos a dar a conocer la estructura, no estarán operados por tránsito”, indicó.Sin dar mayor detalle del funcionamiento bajo la administración del municipio, aseguró que el objetivo de que sean sólo mujeres las que estén verificando y aplicando las multas es para garantizar un trato más amable a los usuarios.“Las operadoras que van a estar en la calle, todas serán mujeres, lo que queremos es generar ese trato más amable con la ciudadanía y que la ciudadanía no lo vea como algo que le está afectando el parquímetro si no algo que le está ayudando día a día”.La alcaldesa señaló que por el momento continuarán utilizando los mismos aparatos con los que operaba Zeus, y se proyecta sustituir algunos, pero a mediano plazo.En tanto, será el 10 de noviembre cuando empiecen a funcionar con el mando público a través del ayuntamiento porteño, hasta entonces se dará más información de los cambios y reestructuras que se realizarán para la operatividad de los parquímetros.